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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر وإمكانات فائقة.. شاومي تطلق رسميا سلسلة هواتف Poco M5

شاومي تطلق رسميا
شاومي تطلق رسميا سلسلة هواتف Poco M5

أطلقت شركة شاومي الصينية سلسلة هواتفها الأحدث Poco M5 من خلال علامتها التجارية الفرعية Poco بوكو، حيث تتميز هواتف Poco M5 بعدد من الإمكانات الفائقة في الكاميرا والشاشة والبطارية العملاقة مع سعر يعد هو الأرخص في الأسواق العالمية.  

هاتف شاومي Poco M5 

هاتف شاومي Poco M5

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Poco M5 يأتى بشاشة من نوع LCD، قياس 6.58 بوصة ، وجودة + Full HD ، مع معدل 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية Gorilla Glass، وألوان الأسود والأخضر والأصفر.

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ويقدم هاتف شاومي Poco M5، ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للماكرو دقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4 و مستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابيكسل. 

 

ويعمل هاتف شاومي Poco M5 بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا  6 نانومتر من شركة  TSMC، وذاكرة وصول عشوائي من نوع  LPDDR4X سعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 18 واط، ونظام التشغيل Android 12.  

 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Poco M5 من 189 يورو أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 600 جنيه مصري لإصدار 4/64 جيجابايت. 

 

هاتف شاومي Poco M5s

شاومي Poco M5s

ويأتى هاتف شاومي Poco M5s بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.43 بوصة ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة،  وتصنيف IP53 و4 كاميرات خلفية، الرئيسية دقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، مع كاميرا فائقة السرعة دقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة  f / 2.2، مع مستشعري للماكرو والعمق دقة 2 ميجابيكسل مع كاميرا أمامية ، بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف شاومي Poco M5s على بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 33 واط، مع معالج من نوع Helio G95 ، ونظام التشغيل Android 12 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13، ومقبس صوت 3.5 ملم ، وتقنية اتصال NFC . 

 

ويبدأ سعر هاتف شاومي Poco M5s من 209 يورو أى ما يعادل حوالي 4 آلاف  جنيه مصري لإصدار 4/64 جيجابايت، مع ألوان الرمادي والأبيض والأزرق. 

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