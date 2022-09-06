ديانا حداد تكشف سر غيابها عن طرح الألبومات| خاص

كشفت المطربة الكبيرة ديانا حداد سر غيابها عن طرح الالبومات الغنائية واكدت ان هذا يعود لتغير طبيعة السوق.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":انا من الاوائل الذين قدموا الاغاني المنفردة وذلك لاعطاء المجال اكثر لانتشار الاغاني ودعمهم اعلامياً بشكل جيد بدلاً من طرح البوم كامل والاغاني لا تأخذ حقها بالانتشار والوصول الى الجمهور.

وكانت قد علقت المطربة الكبيرة ديانا حداد على شائعات اعتزالها الفن وإرتدائها الحجاب التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد": انا لم اقر بهذ الشي ولم يخرج اي بيان من مكتبي الإعلامي يخص هذا الموضوع، واوكد أنني لم اعتزل الفن".

كشفت الفنانة ديانا حداد عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعود به لجمهورها بعد غياب ٨ سنوات.

وقالت "ديانا" في تصريحات ل"صدى البلد": الالبوم يحمل اسم ديانا حداد ٢٠٢٢، وسيكون متنوع اللهجات ومختلف بطريقة طرحه، حيث سنطرح اغنيتين كل شهر، واخذ منا مجهود كبير في تحضيره.

يذكر أن اختارت المطربة ديانا حداد، العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان"ديانا حداد 2022" من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحها من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو الخاص به في دبي.

وستقوم دياناحداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة ، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.وقد طرحت الاغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب" YouTube : Diana haddad ، تحت إشراف حلمي بشير، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب ، وظهرت من خلالهما بـ"لوكات" جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس.