المستشار محمود فوزي: كل المصريين مدعوون للحوار الوطني عدا الجماعة الإرهابية

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، الهدف من دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.



وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحوار الوطني كما أطلقه الرئيس السيسي هو لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة".

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "مدعو للحوار الوطني كل المصريين عدا الجماعة الإرهابية"، موضحا: "جميع المصريين بكل انتماءاتهم السياسية مدعوين للحوار الوطني".

الجمهورية الجديدة

وأوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني: "المقصود من الحوار الوطني في المقام الأول هو التشارك والمشاركة في رسم الأولويات المستقبلية"، مؤكدا: "الحوار الوطني هو حوار للمستقبل للتوافق والاتفاق على قيم الجمهورية الجديدة في المرحلة القادمة".

