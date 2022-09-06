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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي يكشف عن إجراء جديد لتسهيل تجارة النفط

النفط الروسي
النفط الروسي

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده مع الشركاء تأسيس شركة تأمين خاصة لتسهيل تجارة النفط.

وقال وزير الطاقة الروسي: "لم يُتخذ أي قرار حول صادرات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 عقب إيقافه".

وكان أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أمس الاثنين، أن روسيا ستخفض إنتاجها من الغاز بحوالي 7% في عام 2022.

وقال الوزير الروسي في تصريحات صحفية، إن موسكو ستخفض إنتاجها من النفط  بنحو 2% في عام 2022.

وتوقع شولجينوف انخفاضا في صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب العام الجاري، بينما ستظل إمدادات الغاز المسال عند مستوى العام الماضي.

الغاز المسال موسكو روسيا وزير الطاقة الروسي خطوط الأنابيب خط نورد ستريم 1

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