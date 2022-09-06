وزير الطاقة الروسي يكشف عن إجراء جديد لتسهيل تجارة النفط

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، عن دراسة بلاده مع الشركاء تأسيس شركة تأمين خاصة لتسهيل تجارة النفط.

وقال وزير الطاقة الروسي: "لم يُتخذ أي قرار حول صادرات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 عقب إيقافه".

وكان أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أمس الاثنين، أن روسيا ستخفض إنتاجها من الغاز بحوالي 7% في عام 2022.

وقال الوزير الروسي في تصريحات صحفية، إن موسكو ستخفض إنتاجها من النفط بنحو 2% في عام 2022.

وتوقع شولجينوف انخفاضا في صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب العام الجاري، بينما ستظل إمدادات الغاز المسال عند مستوى العام الماضي.