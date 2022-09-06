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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي للممرضات على مهارات تقديم الإسعافات الأولية بالشيخ زويد

تدريب الممرضات علي
تدريب الممرضات علي الإسعافات الأولية بالشيخ زويد

تنظم مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا على مهارات تقديم الإسعافات الأولية لممرضات من مستشفى الشيخ زويد التخصصي، يمثلن مناطق وقرى مختلفة، وكذلك ناشطات مجتمعيات من قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، من خلال جمعية تنمية المجتمع بالجورة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والمستشفى المركزي بالشيخ زويد ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء.

٤ أيام

وأكد الدكتور خالد زايد، المدير التنفيذي للجمعية، أن البرنامج التدريبي الإسعافات الأولية يأتي ضمن برامج مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، ويستمر لمدة ٤ أيام حتي يوم الخميس القادم.

وأوضح أنه يقوم بالتدريب في البرنامج فريق من الهلال الأحمر المصري  - المركز الرئيسي بالقاهرة، وسيتم منح المشاركات شهادة معتمدة من الهلال الأحمر.
 

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