اليوم.. مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالفيوم

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الفيوم لمتابعة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية.

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن رئيس الوزراء سيقوم بجولة تفقدية في أكثر من 10 مشروعات بمختلف القطاعات ضمن مبادرة حياة كريمة بنطاق المحافظة.



وأوضح محافظ الفيوم، في تصريحات سابقة، أنه جرى تنفيذ 351 مشروعاً بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7,1 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعاً بقرى إطسا، وعدد 102 مشروعاً بقرى يوسف الصديق.

وأشار إلي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال المبادرة الرئاسية، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تزيد من نسبة تغطية القرى المستهدفة بشتى أنحاء المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال أنه يتم تنفيذ 220 مشروعاً للصرف الصحي، بقيمة 5,3 مليار جنيه، تشمل 10 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وبلغت نسب التنفيذ بها من 5% إلى 80%، مردفا أنه يجرى تنفيذ 131 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تشمل توسعة ورفع كفاءة محطتي العزب وقحافة، وبلغت نسب التنفيذ بهما من 40% إلى 60%.