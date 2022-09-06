انهيار مبيعات فولفو البلج إن هايبرد إلى أقل من 10 آلاف لهذا السبب

أعلنت شركة سيارات فولفو أن مبيعاتها في شهر أغسطس 43666 وحدة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي، ولكن في الوقت نفسه، يعد هذا أدنى انخفاض منذ أكثر من عام، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي انخفضت المبيعات بنسبة 21.5٪ لتصل إلى 379.631.

فولفو

فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية الموصولة بالكهرباء أو الهايبرد بلج إن لـ فولفو recharge، باعت الشركة الشهر الماضي 9582 وحدة فقط بانخفاض 13٪ على أساس سنوي، كما تمثل مبيعات الهايبرد بلج إن 21.9٪ من الحجم الكلي لمبيعات الشركة في شهر أغسطس.

فولفو

أوضحت العلامة التجارية السويدية أن الطلب لا يزال قويا على طرازاتها، خاصة بالنسبة لطرازات Recharge، لكن الإنتاج لا يزال محدودًا، مما يؤثر على حجم المبيعات.

جاء في بيان فولفو الخاص بأرقام المبيعات "استمر الاتجاه الإيجابي في الإنتاج حتى أغسطس، ومع ذلك، تأثرت وتيرة الإنتاج على نفس المستوى بانقطاع التيار الكهربائي وتفشي وباء كوفيد 19 في الصين، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدم توفر قطع الغيار، ولا سيما الرقائق الإلكترونية، يؤثر على إنتاج المصنع، مما أثر على شركة فولفو وتوصيلها السيارات لتجار التجزئة خلال الشهر".

ومن المثير للاهتمام أن مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة تحسنت بنسبة 52٪ تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 2494، لكن النتيجة لا تزال أقل مرتين تقريبًا من ذروة شهر مارس وهي 5256 وحدة.

كانت نتائج مبيعات فولفو ريتشارج كالتالي في شهر أغسطس:

السيارات الكهربائية بالكامل: 2494 (بزيادة 52٪) و5.7٪ حصة.

السيارات الهايبرد بلج إن PHEVs :7,088 (بانخفاض 25٪) و16.2٪ حصة.

الإجمالي لعدد الوحدات المباعة: 9582 (بانخفاض 13٪) و21.9٪ حصة.