تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. احجز مكانك في اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات

بدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، التسجيل في التنسيق للجامعات الخاصة بهم بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لعدد من الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .

كليات الدبلومات الفنية التى بها اختبارات قدرات

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. وتيسيرًا على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، قررت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض}.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ..أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، عقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من الثلاثاء 6/9/2022 حتى الخميس 8 /9 /2022

موعد تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. و قررت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات بدءًا من الإثنين 5/9/2022 حتى الأربعاء 7 /9 /2022 .

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022



المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14

معهد فنى صحى الزقازيق 97.14

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.11

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00

اقتصاد منزلي حلوان 91.79

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.58

المعهد الفني الصحي بالمنصورة 96.43

المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 96.07

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 92.21