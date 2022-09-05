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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأولى على دفعتها..

ابنة جامعة حلوان تنجح في محو أمية 20 مواطنا بمحافظة الجيزة

صدى البلد

استطاعت إحدى خريجات جامعة حلوان إسراء محمد أحمد، في مساعدة أهل بلدتها وقريتها بالعياط بمحافظة الجيزة على التحرر من الأمية، حيث نجحت في  تحرير عدد (٢٠) مواطنا ومواطنة من أهل قريتها بالتعاون مع إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة بالعياط التابعة لفرع محافظة الجيزة ، وهذا لم يمنعها عن التفوق، حيث تمكنت من الحصول على المركز الأول على مستوى دفعتها بشعبه اللغة الإنجليزية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

 

أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات جامعة حلوان أن هذه الخريجة المتفوقة استطاعت عقب تدريبها وتأهيلها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية تحت إشراف ومتابعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البينة بالجامعة المشاركة في المشروع القومي لمحو الامية بجدارة، وقد تم تكريمها مسبقاً مع باقي زملائها الأعلى إنجازا في المشروع بمجلس جامعة حلوان الموقر ، برئاسة  الدكتور رئيس الجامعة وحضور السادة النواب وقيادات الجامعة  وعمداء الكليات وباقي أعضاء المجلس الموقر ، كما تم تكريمها في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ورئيس اللجنة الموقرة، حيث قامت بعرض تجربتها المتميزة في تعليم المواطنين وتحريرهم من الأمية أمام اللجنة الموقرة.

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وأضاف أن هذه الخريجة نموذج مشرف لأبناء جامعة حلوان المحبين لوطنهم ولخدمة مجتمعهم.

 

كما أضاف أن جامعة حلوان لا تألوا جهدا في المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في وطننا العزيز مصر ، كما انها  تهتم بدرجة كبيرة جدا بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع ، وتنوير المواطنين بالمعارف المختلفة واكسابهم الخبرات التي تساهم في تطوير مداركهم والارتقاء بعملهم بشكل مميز لما فيه العمل على توفير مقومات جودة الحياة لديهم.

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم اختبارات القدرات الدبلومات الفنية جامعة حلوان

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