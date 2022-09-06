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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

63 كيلو بانجو وحشيش.. ضبط 5 أشخاص وسيدة يتاجرون في المخدرات بدمياط

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط 9 عناصر إجرامية "لعدد 7 منهم معلومات جنائية" لإدارتهم بؤرة إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من إحدى قرى مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط تم إستهدافهم وأمكن ضبط (5 أشخاص وسيدة ولهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 5 قطع سلاح أبيض – أدوات تغليف وتقطيع - مبلغ مالى - 6 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (305٫000 ثلاثمائة وخمسة ألف جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الآمن الوطني مخدرات الامن العام عناصر اجرامية مكافحة المخدرات

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