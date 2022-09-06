استيلاء على سلع وتهريب للسوق السوداء .. الداخلية تضبط 1641 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1641) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (30000 عبوة "زيت طعام" – 240000 عبوة "مبيدات حشرية") .. وكذا ضبط ضبط (432) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (93,299 طن "زيت طعام – سكر حر – دقيق أبيض – أرز – مكرونة – عسل - أعلاف – لحوم " – 1600عبوة "مستحضرات تجميل" – 85 عبوة زيت طعام -16963 عبوة سجائر)..

وكذا (724) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 177 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 134 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 93 قضية توقف عن الإنتاج – 102 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (18,910 طن دقيق بلدى مدعم – 2000 رغيف بلدى مدعم - 16 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (29) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,077 طن "سكر – أسمدة مدعمة" – 37150 لتر "مواد بترولية" – 2038 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات بلغت (135,286 طن – 30085 عبوة "زيت طعام" – 240000 عبوة مبيدات حشرية - 16963 عبوة سجائر – 1600 عبوة مستحضرات تجميل - 37150 لتر "مواد بترولية" – 2038 إسطوانة بوتاجاز – 2000 رغيف بلدى مدعم – 16 بطاقة ذكية).

كان أبرزها ضبط (25 طن أعلاف حيوانية "ذرة صفراء") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية و ضبط (11,62 طن "زيت طعام") بدون مستندات معبأ داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (30000 عبوة زيت طعام "مختلفة الأنواع" مدون عليها علامات تجارية مسجلة – 240000 عبوة مبيد حشرى) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة لحيازته كمية قدرها (3,28 طن "سكر تموينى مدعم") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مخصصة ربطاً للصرف على البطاقات التموينية ضمن منظومة الدعم التموينى بقصد إعادة تعبئته وطرحه للبيع كونه سكر حر مستولياً على الدعم المقرر له، وكذا (7,3 طن سكر تموينى مدعم) معاد تعبئته بداخل عبوات مدون عليها علامات تجارية بقصد طرحه للبيع كونه سكر حر لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وكذا ب(5,96 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطر على الصحة وضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى) (بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (6,5 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (35000 لتر "بنزين– سولار") لقيامه بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (87 قطعة "17 قطعة صوتية – 31 قطعة ضوئية – 39 ملصق") وضبط (7 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسماعيلية.

وتم ضبط (5,1 طن "مقطعات لحوم - أسماك") بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (1,3 طن "سمك ماكريل – كفتة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (4,98 طن "سكر حر - أرز") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتغليف وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج و ضبط (2 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وتم ضبط (15 طن "كربونات كالسيوم") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وكذا (500 قطعة "ماسورة بلاستيكية") منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المديرة المسئولة عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية و ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية – أدوية بيطرية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أعلاف حيوانية وأدوية بيطرية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (52) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2 طن معسل – 22978 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.