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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة لمراجعة الطرق وأعمال الرصف بالمراكز والأحياء

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء من خلال جولاته الميدانية أو الاجتماعات أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة مراحل التنفيذ.

ولفت إلى استكمال رصف الشوارع والطرق سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشئ لأصله أو التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بأسيوط، وصلاح عامر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وخالد مصطفى مدير الحملة الميكانيكية ومشروع وحدة الانقاذ السريع، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، وياسر أحمد مدير إدارة المخزون السلعي بالمحافظة.

وتضمن الإجتماع مناقشة المعوقات والحلول لاستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع الموضوعة مسبقاً فضلاً عن نهو تلك الأعمال في المواعيد المقررة دون تأخير أو تقصير.

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ووجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة لمراجعة الطرق وأعمال الرصف التي تتم بالمراكز والأحياء للتأكد من تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للشوارع ورفع كفاءتها بالشكل اللائق وتحقيق معدلات السلامة والأمان وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كمديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية والعمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، مشدداً على تقديمه لكل سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل المعوقات لإنهاء تلك الأعمال وفقاً للمواعيد والجدول الزمني المقررة.

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