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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: وضع خطة شاملة لتطوير الشوارع والميادين

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير بحي غرب مدينة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم رصف ورفع كفاءة شارعي عدلي يكن وعبدالخالق ثروت بحي غرب أسيوط ضمن خطة المحافظة للرصف والتطوير للعام المالي الحالي وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

ولفت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن ووضع وتنفيذ خطة ورؤية شاملة لتطوير الشوارع والميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لها والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وبما يليق بالمحافظة.

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وأكد محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط على استمرار أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين الحي طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ووفقاً للامكانات المتاحة، لافتاً إلى رصف ورفع كفاءة شارعي عدلي يكن وعبدالخالق ثروت بنطاق الحي وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة المعوقات والمخلفات والتعديات مشيراً إلى التواجد الميداني والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر لمراحل العمل المختلفة بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على التأكد من مطابقة أعمال التنفيذ لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

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