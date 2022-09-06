عبر الهاتف.. كيف تحجز موعد في الشهر العقاري وتطبع النماذج المطلوبة.. فيديو

نشرت وزارة العدل فيديو تعريفي لكيفية استخدام التطبيق الاليكتروني" ارغب في عمل توكيل" والذي أصدرته الوزارة واصبح متاحا ،ومناسبا لجميع البرامج المختلفة علي الهواتف الذكية سواء كان أيفون أو أندرويد أو هواوي.



ويتيح التطبيق للمواطنين حجز موعد مسبق في الفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري ، لضمان أن تتم المعاملة في وقت سريع دون تزاحم أو انتظار، كما يتيح التطبيق متابعة كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك في نفس اليوم.

كيف تحجز موعد في الشهر العقاري وتطبع النماذج المطلوبة



وهناك خطوات يجب اتباعها للاستفادة من التطبيق و حجز دورك في الشهر العقاري.. وتشمل عدة نقاط.

١- تحميل التطبيق من الروابط المخصصة على موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابع لوزارة العدل.



٢- بعد تحميل الرابط سوف تفتح قائمة رئيسية تتضمن عدد من الخدمات والاختيارات .

٣- يتم الضغط على خدمة «حجز موعد" بأحد الفروع المتاحة لإتمام معاملتك في أيام تالية .

٤- بعد الضغط تظهر نافذة تستعرض مجموعة من الفروع القريبة لمكان تواجدك كما أنه يمكن الضغط على "عرض الكل" لاختيار أي فروع أخرى.



٥- بمجرد الضغط على الفرع سوف يظهر لك عنوان الفرع ومواعيد العمل وأسفلها زر جحز دور.

٦- بالضغط على حجز دور سوف يطلب منك إدخال الرقم القومي ونوع المحرر أي الخدمة المطلوبة واختيار يوم الحجز وكذلك الميعاد المطلوب والمقسم على فترات ثلاثة كالتالي من 9 صباحاً وحتى الحادية عشر والنصف، والفترة الثانية من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، والثالثة من الواحدة والنصف ظهرا ًوحتى الرابعة عصرا

، ويمكنك تعديل موعد الحجز.



كما يمكن الاستعلام على كثافة الفروع ومعرفة عدد المواطنيين المتواجدين من خلال الضغط على زر " كثافة الفروع في حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم".

و يتيح التطبيق خدمة النماذج وبالضغط عليها يمكنك طبع النماذج التي تحتاجها في معاملتك قبل الذهاب للشهر العقاري.