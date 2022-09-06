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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في فئة الـ 2000 جنيه.. Realme تطلق هاتف C33  

في فئة الـ 2000 جنيه..
في فئة الـ 2000 جنيه.. Realme تطلق هاتف C33  

أطلقت شركة ريلمي هاتف ريلمي جديد تحت اسم Realme C33 الذي يأتي بمواصفات رائعة حيث الكاميرا والشاشة والتصميم المميز، وأهم ما يميزه هو السعر المنخفض.

 

سعر ومواصفات هاتف Realme C33

 

بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني ، يأتي هاتف Realme C33 بشاشة  نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة مع جودة عرض HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. 

 

بالنسبة للتصوير، تتميز كاميرا هاتف Realme C33 بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

يعمل هاتف Realme C33 بمعالج نوع Unisoc T612، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت قابل للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

في فئة الـ 2000 جنيه.. Realme تطلق هاتف C33

يحتوي الهاتف الذكي Realme C33 على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات، وقالت الشركةأنه  يوفر الهاتف ما يصل إلى 37 يومًا من العمل في وقت الانتظار.

 

كما يوفر هاتف Realme C33 ميزات اتصال مثل دعم 4G VoLTE المزدوج و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس قياس 3.5 مليمتر.

 

وصل Realme C33 في إصدارين 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 32 جيجابايت للتخزين أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. 

 

ويبلغ السعر 138 دولارًا (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري)، أو 150 دولارًا (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري تقريبا) ، بينما يتوفر هاتف Realme C33 في 3 ألوان ، مثل الأزرق الفاتح والكحلي الغامق والجولد.

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