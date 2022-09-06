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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر يستقبل وزير الأوقاف بمشيخة الأزهر

الإمام الأكبر يستقبل
الإمام الأكبر يستقبل وزير الأوقاف بمشيخة الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر علي أهمية تدريب الأئمة والوعاظ وتعزيز قدراتهم على مجابهة الأفكار المتطرفة، وتطوير الخطاب الدعوي بما يتناسب مع المستجدات وعقول واهتمامات الشباب، ويضمن تعزيز هويتهم الدينية وقيمهم الأخلاقية.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر، على جهود الوزارة في التحضير لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين تحت عنوان [ الاجتهاد ضرورة العصر: صوره، ضوابطه، رجاله، الحاجة إليه ]، مشيرا إلى أن الموتمر سوف يستضيف ممثلين من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين ورؤساء الهيئات الإسلامية من مختلف دول العالم الاسلامي، ويناقش صور الاجتهاد وضوابطه، وضرورته في عصرنا الحاضر، وكيفية إعداد وتأهيل العالم المجتهد، مع عرض بعض النماذج العصرية التي تحتاج للاجتهاد الفقهي للتعامل معها في مختلف المجالات الاقتصادية والطبية والبيئية؛ كموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية، والتعامل بالعملات الرقمية وغيرها من الأمور المستجدة.

من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية موضوع المؤتمر والذي يأتي متزامنا مع ما يشهده عالمنا الإسلامي من مستجدات تضع على عاتق المؤسسات الإسلامية والمجامع الفقهية في عالمنا الإسلامي مهمة الاستمرار في الاضطلاع بدورها وبحث كل ما استجد، والتباحث مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة في مختلف المجالات، داعيا المولى -عز وجل- أن يكلل جهود وبحوث العلماء الحاضرين بالتوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية.

الإمام الاكبر شيخ الأزهر الازهر الشريف وزير الاوقاف

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