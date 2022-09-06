عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

الطفلة سما
الطفلة سما

٥ أشهر مرت على اتفاق الأم اللعوب مع عشيقها على قتل اطفالها الثلاثة حتى يخلو الجو لعلاقتهما الحرام لكن مخططهما انتهى بقتل الابنة الكبرى فقط..

 انهت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في القضية بعد ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات الأجهزة الأمنية وقررت إحالة الأم وعشيقها إلى محكمة الجنايات. 

 

كواليس الجريمة

 

14 شهرا كاملة قضتهم "أميرة" في أحضان عشيقها.. تنتظر موعد خروج زوجها للعمل فجرا ليتسلل جارها "سيئ السمعة" الى منزلها مستغلة نوم أطفالها الثلاثة لقضاء ساعات حمراء.. تكررت اللقاءات المحرمة حتى قررت الزوجة إنهاء حياتها الزوجية للزواج من عشيقها لكن كان هناك عائق واحد يمنعها من طلب الطلاق وهو أطفالها الثلاثة وفي سبيل تحقيق حلمها فكرت الأم بقلب جاحد في التخلص من أطفالها حتى يخلو لها الطريق للوصول الى عشيقها. 

الأم اللعوب وخطة قتل أطفالها 

 

جلست الأم اللعوب في أحضان عشيقها عقب سهرة من العشق الحرام يتفقان على كيفية قتل الأبناء الثلاثة حتى تجد حجة بعد إنهاء حياتهم لطلب الطلاق من زوجها خاصة أن جميع الحجج السابقة فرغت فكلما تطلب الانفصال عنه تصدح أصوات اسرتها "كملي واستحملي عشان خاطر عيالك" فكانت هي من وضعت خطة قتل فلذات أكبادها.. 

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ملك الكبدة.. غلق مطعم شهير في إمبابة

الجريمة التي وقعت أحداثها في مدينة منشأة القناطر بالجيزة كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث كافة ملابساتها ونجحت في إثبات كذب رواية الأم التي روتها أمام الجيران ورجال الشرطة عقب قتل عشيقها لابنتها الكبرى. 

قتل "سما"

التحريات التي أجراها فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر انذاك كشفت أن البداية كانت بإخطار لمركز شرطة منشأة القناطر بمقتل طفلة تدعى "سما" تبلغ من العمر 9 سنوات بعد وصولها الى المستشفى جثة هامدة إثر تعرضها للخنق، رجال المباحث لاحظوا أن من نقل الطفلة إلى المستشفى جيرانها وأن والديها ليسا برفقتها فتم الانتقال إلى مسرح الجريمة "منزل اسرة الطفلة" ليتبين ان والدها كان في عمله ووالدتها هي من اكتشفت الجريمة واستغاثت بالجيران لكنها لم تلحق بطفلتها الى المستشفى. 

رواية كاذبة 

بدأت الأم في سرد تفاصيل مقتل طفلتها وقالت أنها عقب انصراف زوجها لعمله فجرا طرق أحد الأشخاص باب المنزل وعندما فتحت الباب شاهدت شخص ملامحه غير واضحة قام بتخديرها ففقدت الوعي وعندما استعادت وعيها فوجئت بابنتها الكبرى جثة هامدة فاستغاثت بالجيران الذين أسرعوا بنقلها الى المستشفى املا في انقاذها الا انها علمت منهم فيما بعد ان ابنتها فارقت الحياة. 

شك وحس أمني 

ضباط مباحث منشاة القناطر برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس المباحث لم تقنعهم رواية الأم خاصة مع تمتعها بثبات انفعالي رهيب لا يتناسب مع حالة أم تم قتل ابنتها منذ دقائق.. 

بدأ فريق البحث في إعادة مناقشة الأم مرة أخرى وتضييق الخناق عليها إلا انها كانت ثابتة على روايتها بأن من قتل ابنتها دخل المنزل لسرقته بدليل اختفاء مبلغ 16 ألف جنيه وهاتفها المحمول. 

 

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

قرفت من قذارتها..فتاة الطالبية: أنهيت حياة صديقتي وخلصت من سوء معاملة أمي

وخلال بحث الضباط عن مفتاح لحل اللغز بمناقشة الجيران قدمت سيدة بداية الخيط حيث قالت أنها شاهدت جارهم سئ السمعة يتجول حول المنزل الذي وقعت به الجريمة وانصرفت وعندما نظرت عليه مرة أخرى شاهدته يدخل إلى المنزل وفور علمها بمقتل الطفلة أشارت اصابع الاتهام اليه بانه من قتلها وسرق المنزل،

 ألقت قوات الأمن القبض على الشاب لاستجوابه ومواجهته بالأدلة التي تم الوصول اليها. 

مفاجأة صادمة 

المتهم فور مواجهته بجريمته اعترف بارتكابها لكن بالاتفاق وتحريض من الأم لارتباطه بها بعلاقة غير شرعية وعندما أجرى ضباط المباحث مواجهة بين المتهمين أنكرت الأم صلتها بالمتهم مؤكدة أنه من تسلل للمنزل وقتل ابنتها لسرقتهم فصرخ المتهم قائلا: انت بتدبسيني لوحدي عليا وعلى أعدائي" ليبدأ في سرد مخططهم كاملا بأن والدة الطفلة اتفقت معه على قتل أطفالها الثلاثة "سما 9 سنوات وسلمى 6 سنوات و رمضان 4 سنوات" حتى يخلو لهما الطريق ويتمكنا من الزواج بعد طلاقها من زوجها. 

 

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

عامل بالجيزة يمزق دفتر مأذون اعتراضًا على زواج ابنة شقيقه دون استشارته

مع اصرار المتهمة على الإنكار استكمل المتهم سرد خطتهما حيث قال انه عندما تلقى اتصالا من عشيقته بانصراف زوجها من المنزل توجه اليها وفتحت له الباب وقام بخنق الطفلة الكبرى وحاول التوجه للطفلين النائمين الا ان يديه ارتعشت وأصابه الرعب من استكمال الخطة بقتل الطفلين الآخرين فأعطت له المتهمة مبلغ 16 الف جنيه وهاتفها المحمول لاظهار الجريمة كأنها تمت بدافع السرقة ثم استغاثت بالجيران مدعية اقتحام لص للمنزل. 

سجل مكالمات فضح الأم 

سجل مكالمات المتهمة كشف عن وجود اتصالات هاتفية كثيرة بينها وبين المتهم لأوقات طويلة وآخرها كان في وقت معاصر لارتكاب الجريمة وبعدها وعند مواجهتها بذلك لم تستطع المتهمة الاستمرار على إنكارها واعترفت بجريمتها  وأنها من خططت لقتل أطفالها الثلاثة للفوز بعشيقها. 

حبس ومحاكمة 

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد تمثيلهما للجريمة وسط حراسة أمنية مشددة وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة وعقب ورود كافة التقارير الطبية والفنية امرت النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات. 

الام اللعوب عشيقها قتل اطفالها الثلاثة نيابة شمال الجيزة الكلية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

موضوعات متعلقة

قرفت من قذارتها..فتاة الطالبية: أنهيت حياة صديقتي وخلصت من سوء معاملة أمي

عامل بالجيزة يمزق دفتر مأذون اعتراضًا على زواج ابنة شقيقه دون استشارته

بعد تنحي دفاعه.. المحكمة تطلب محاميا عن المتهم بقتل طفلة البراجيل

المتهم وصل في حراسة مشددة.. بدء محاكمة قاتل طفلة البراجيل

ملك الكبدة.. غلق مطعم شهير في إمبابة

كنت هخلص من أمي.. اعترافات جديدة للمتهمة بقتل صديقتها بسبب علاقة محرمة

تعرف على آخر موعد للتقديم لكلية الشرطة والشروط المطلوبة

تتبعها للمنزل.. السجن 6 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة في العجوزة

ترشيحاتنا

خسارة الديمقراطيين تطيح بـ نانسي بيلوسي من الكونجرس.. تفاصيل

آداب وحقوق وتربية.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الحقنة بـ 100 جنيه.. تحرك عاجل من النواب بسبب نقص عقار فيتامين د

عزة مصطفى تشكر وزير التنمية المحلية بعد الاستجابة لعلاج مواطن

14شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

الجيش الأمريكي يستعد لاختبار سلاح فتاك عابر للقارات غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

ازاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طاجن كبد وقوانص بطريقة اقتصادية

كاش مايوه.. إيمي سمير غانم بإطلالة لافتة|شاهد

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ