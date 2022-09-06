عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب يحذر من ارتفاع الإصابة بكورونا خلال فصل الخريف

فيروس كورونا
فيروس كورونا

علق الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء، وعلم انتشار الأوبئة، على موافقة منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يؤخذ بالاستنشاق لفيروس كورونا فى العالم، من صنع شركة كانزينوCanSino  ومقرها تيانجين، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الأمر تحت التجربة ، وفي حال موافقة ، وفي حال منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يؤخذ بالاستنشاق، سيكون أول علاج لكورونا خلال المستقبل القريب.

وتوقع  عنان ، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال فصل الخريف ، مشددا على أن هناك بالفعل قله في عدد المصابين بالجائحة، وهذا لا يعني انتهاء وباء كورونا.

وعلم انتشار الأوبئة


وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء، وعلم انتشار الأوبئة ، إلى أن هناك ١٠٠ تجربة سريرية للقاحات تحت التجربة.

 

فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا وباء كورونا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (0-0) في دوري الأبطال

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

انهار بـ المسؤولين.. سقوط جسر جديد أثناء قص شريط الافتتاح بالكونغو|فيديو

أحمد موسى يفتح النار على محمد ناصر: هتموت وتدفن بره.. فيديو

مبابي يتقدم لـ باريس سان جيرمان 2-0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تصعيد خطير للخطاب السياسي.. الأمريكيون يتهمون بايدن بـ التحريض على الصراع

خلال ساعات.. أسامة حسني يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني والصفقات

مستقبل وطن يطلق صافرة المرحلة الأولى من دوري الحزب لكرة القدم بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

الشخير علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير.. احترس

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ