طبيب يحذر من ارتفاع الإصابة بكورونا خلال فصل الخريف

علق الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء، وعلم انتشار الأوبئة، على موافقة منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يؤخذ بالاستنشاق لفيروس كورونا فى العالم، من صنع شركة كانزينوCanSino ومقرها تيانجين، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الأمر تحت التجربة ، وفي حال موافقة ، وفي حال منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يؤخذ بالاستنشاق، سيكون أول علاج لكورونا خلال المستقبل القريب.

وتوقع عنان ، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال فصل الخريف ، مشددا على أن هناك بالفعل قله في عدد المصابين بالجائحة، وهذا لا يعني انتهاء وباء كورونا.

وعلم انتشار الأوبئة



وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء، وعلم انتشار الأوبئة ، إلى أن هناك ١٠٠ تجربة سريرية للقاحات تحت التجربة.