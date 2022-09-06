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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير للخطاب السياسي.. الأمريكيون يتهمون بايدن بـ التحريض على الصراع

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يعتقد أكثر من نصف الأمريكيين أن خطاب الرئيس جو بايدن، الذي القاه في فيلادلفيا كان “تصعيدًا خطيرًا” للخطاب السياسي، يهدف إلى”التحريض على الصراع” في أمريكا. 

ويشعر الجمهوريون والمستقلون بالقلق بشكل كبير من كلمات بايدن، وحتى 18٪ من الديمقراطيين يوافقون، وفقًا لاستطلاع نشرته مجموعة “ترافالجار”.

ووفقًا لاستطلاع “ترافالجار”، رأى 56.8٪ من الأمريكيين الخطاب على أنه “تصعيد خطير في الخطاب ومصمم لإثارة الصراع بين الأمريكيين”، بينما قال 35.5٪ إنه “رسائل حملة مقبولة ومتوقعة في عام الانتخابات”.

وحسب الانتماء الحزبي، اعتبر 89.1٪ من الجمهوريين و 18.7٪ من الديمقراطيين و 62.4٪ من المستقلين أن خطاب بايدن خطير ومثير للانقسام. 

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وفقط 4.7٪ من الجمهوريين و 31.2٪ من المستقلين يعتقدون أنه أمر طبيعي، إلى جانب 70.8٪ من الديمقراطيين.

أوقات مرعبة

وقال مارك ميكلر من المجموعة التي كلفت بإجراء الاستطلاع، إنه “عندما يخبرك الناخبون أنهم يعتقدون أن خطاب الرئيس الأمريكي هو تصعيد خطير وقد تم تصميمه للتحريض على الصراع، فإننا نعيش في أوقات مرعبة”.

وأضاف: “ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للرعب هو حقيقة أن الغالبية العظمى من الديمقراطيين يعتقدون أن هذا كان مجرد خطاب روتيني عام الانتخابات”.

وقال ميكلر، إن بايدن، الذي وعد مرارًا وتكرارًا بتوحيد البلاد، “أصبح الرئيس الأكثر إثارة للانقسام في التاريخ الأمريكي”.

في خطابه، زعم بايدن أن الجمهوريين “يحتضنون الغضب ... يشجعون على الفوضى ... لا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب، ولا يحترمون الدستور والقانون، أو نتائج الانتخابات الحرة”.

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