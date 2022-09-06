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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

25 ألف طالب.. شروط جديدة من نقيب المهندسين للقبول بكلية الهندسة| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس طارق النبراوي،   نقيب المهندسين، إن النقابة ألتقت أكثر من مرة بوزير التعليم العالي لبحث مشكلات النقابة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الملتحقين بكلية الهندسة تزيد من أعداد البطالة، وهو أمر مؤسف.

 

وأضاف نقيب المهندسين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي "، والمذاع على فضائية " دي إم سي "، أن نداء النقابة بتحجيم أعداد المقبولين في كلية الهندسة هدفها البحث عن الجودة، موضحا أن هناك عددا من المعاهد الهندسية التي لا تمتاز بالجودة ، مردفا: " تحديد العدد 25 ألف طالب فقط بناء على طلبات السوق وافتتاح الكليات الجديدة ".

وتابع ، أن الوزير اتفق مع النقابة بأن يكون أعداد الملتحقين في كلية الهندسة 25 ألف طالب فقط ، ويراجع العدد في السنوات القادمة ، مؤكدا : "هذا العام لن يتعد عدد طالب كلية الهندسة 25 ألف في كل كليات ومعاهد التعليم الهندسي".

وأردف "النبراوي"، أن النقابة طلبت من وزير التعليم العالي أن لا يتعد الفارق بين تنسيق كلية الهندسية في الكلية الخاصة عن الحكومية 5 % ، وذلك للتأكد من جهد الطالب الملتحق ، وفي هذا العام يقبل أن تكون 10 % لظروف خاصة.

 

واسترسل: أن النقابة طلبت أن لا يتم التحاق طلاب المعاهد الفنية إلا بعد اجتياز اختبار المعادلة في الكليات الخاصة.

 

نقيب المهنسدين توك شو نقابة المهندسين كلية الهندسة وزير التعليم العالي

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