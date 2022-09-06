طارق فهمي: السياسة الخارجية المصرية تسير في دوائر متعددة.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة الخارجية المصرية تتحرك في دوائر متعددة وفي نفس التوقيت مع كل الدول، حفاظا وتأكيدا على الحضور المصري في الإقليم العربي والإفريقي.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن هناك اهتمام مصري كبير يقضي بالتحرك على المستوى العربي خاصة في منطقة الخليج العربي وامتدادات المنطقة المغاربية، حيث العلاقات الوطيدة مع كلا من الجزائر وتونس والمغرب.

واستطرد: "مصر كذلك تهتم بدول حوض النيل والامتدادات الأخرى وصولا للقرن الإفريقي، وبالتالي فإن دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية تؤكد على هذا، مع الحفاظ على المجالات التقليدية في مجال السياسة الخارجية المصرية، كما وأن اللقاء الأخير مع الرئيس الفلسطيني من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد وجه الرئيس السيسي بالكثير من الأمور".

مهتم بالقضية الفلسطينية

وأوضح أن الرئيس السيسي مهتم بالقضية الفلسطينية، وقد تباحث الجانبان التحرك المصري الفلسطيني الأردني في توقيت شديد الأهمية من حيث الرسائل المباشرة، مشيرا إلى أن التنسيق الفلسطيني المصري هام خاصة قبيل انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستجرى هذا الشهر.