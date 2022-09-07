حياة كريمة.. محافظ الفيوم: الانتهاء من 400 مشروع في كافة القطاعات

كشف أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمحافظة وتفقد مشروعات حياة كريمة.

وقال أحمد الأنصاري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن مباردة حياة كريمة تتواجد في مركزين يمثلون 30 % من المساحة والسكان ".

وأضاف أحمد الأنصاري:" معدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة سريعة وتم الانتهاء من أكثر 400 مشروع في مختلف قطاعات التطوير، سواء كانت مجمعات خدمية او مجمعات زراعية وشبكات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية ".

وتابع أحمد الأنصاري:" مبادرة حياة كريمة تعتبر عنوان الجمهورية الجديدة، ومن المقرر تشغيل مجمع خدمات ضمن حياة كريمة خلال أيام".

وأكمل أحمد الأنصاري:" المجمع الصناعي بالمحافظة تم تشييده بتكلفة مليار و200 مليون جنيه يستهدف توفير ورش ووحدات صناعية للمستثمرين والشركات الناشئة".