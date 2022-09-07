سيلفي السيارة.. كارمن سليمان تبهر المتابعين بإطلالة بدون مكياج عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في صورة سيلفي من داخل السيارة، مرتدية شيميز بينك مع تيشيرت أبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، بدون مكياج علي وجهها.

يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الأعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الآخر.

وقالت كارمن سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً اننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الأعمال الخاصة بنا”.