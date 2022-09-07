أب يطعن ابنته بسكين المطبخ لخلافات عائلية بينهما

شهدت قرية سنهور بمحافظة الفيوم اليوم، حادثا مؤسفا، حيث قام أب بطعن نجلته عدة طعنات قاتله بسكين المطبخ فى الظهر والبطن ، فى محاولة لقتلها لوجود خلافات عائلية بينهما.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية بالحادث.

تبين من التحريات الأولية التى قام بها العقيد محمود هيبه مفتش مباحث مركز شرطة سنهور وسنورس والرائد أحمد ناجى رئيس مباحث مركز شرطة سنهور ، ان الفتاة مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن ، ولا يمكن استجوابها ، وتبين أيضا ان مرتكب الحادث هو والدها الذى استخدم سكين المطبخ فى الحادث لخلافات عائلية بينه وبين شقيقته .

تعدى شخص على نجلته بسلاح أبيض، لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة الشويخية بجوار الكنيسة القديمة بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تم نقل الفتاة المصابة الى مستشفى القصر العينى بالقاهرة لخطورة حالتها ، تم القبض على الاب المتهم ، وأحيل الى نيابة سنورس التى تولت التحقيق .