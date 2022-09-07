عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

محتوى مثلي عبر شبكة
محتوى مثلي عبر شبكة نتفلكس

تتصدى الدول العربية ومن بينها دول الخليج المحتوى غير اللائق التي تبثه بعض الشبكات، ومن بينها شبكة “نتفليكس” إذ طالبت دول الخليج والمملكة العربية السعودية الشبة بإزالة كل المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

نتفلكس تعرض محتوى غير لائق

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حذر عدد من الإعلاميين في السعودية ودول الخليج في بيان أن المواد التي تبثها شبكة نتفلكس للأطفال غير لائقة وتتعارض مع نظام البلاد.

txt

بعد تصويره مريضة دون علمها.. الصحة السعودية تعلن إيقاف موظف وإحالته للنيابة

txt

السعودية تبحث مع المغرب وتونس والأردن تعزيز العلاقات الثنائية

وحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، لم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى، لكن التلفزيون السعودي الرسمي عرض مقاطع غير واضحة من برنامج الرسوم المتحركة “جوراسيك ورلد”.

ويظهر في مقطع الفيديو المثير للجدل، فتاتان في سن المراهقة يعترفان بأنهما تحبان بعضهما ويقتربان ثم يقبلان بعضهما.

بالإضافة إلى ظهور لقطات من الفيلم الفرنسي المثير للجدل “Cuties”، واتهم البيان نتفليكس أنها تستخدم الغطاء السينمائي لرسائل غير أخلاقية تهدد نشأة الأطفال السوية.

السعودية تتصدى للمحتوى غير اللائق

وزعم مقطع فيديو آخر على موقع الإخبارية أن أعمال الشبكة تروج للمثلية الجنسية من خلال التركيز على المثليين.

كما أجرت القناة مقابلات مع العديد من الشخصيات العامة الذين وجهوا اتهامات مماثلة ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي أنه “تم الاتصال بـ شبكة نتفلكس لإزالة هذا المحتوى ، بما في ذلك المحتوى الموجه للأطفال ، ولضمان الالتزام بالقوانين”.

وحذروا من أن السلطات ستتابع الامتثال للتوجيهات ، وفي حالة استمرار بث المحتوى المخالف ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

قوانين حظر المثلية الجنسية

لم يكن هناك رد فوري على اتهامات نتفلكس، على الرغم من عدم وجود قوانين في المملكة العربية السعودية الخاضعة للسن فيما يتعلق بالميول الجنسية أو الهوية الجنسية، فإن العلاقات الجنسية خارج الزواج ، بما في ذلك الجنس المثلي ، محظورة تمامًا.

كذلك تفسير الدولة للشريعة الإسلامية، يُعاقب على السلوك الجنسي المثلي بالإعدام أو الجلد، وفي أبريل ، لم تعرض دور السينما في السعودية فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” بعد أن رفضت ديزني طلبًا من السلطات السعودية لحذف جزء منه.

وبحسب ما ورد تم حظر فيلم الرسوم المتحركة “لايت يير”، الذي ظهر فيه قبلة لشخصين من نفس الجنس، في المملكة والإمارات العربية المتحدة في يونيو.

وخلال ذلك، اتهم موقع يوتيوب الشهر الماضي من قبل السلطات السعودية بالسماح"بإعلانات غير لائقة تنتهك القيم الإسلامية.

السعودية دول الخليج الرسوم المتحركة دول مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليج المثليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على الإسكندرية.. حالة الطقس بمحافظات مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ