قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

تتصدى الدول العربية ومن بينها دول الخليج المحتوى غير اللائق التي تبثه بعض الشبكات، ومن بينها شبكة “نتفليكس” إذ طالبت دول الخليج والمملكة العربية السعودية الشبة بإزالة كل المحتوى الذي يعتبر أنه ينتهك القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

نتفلكس تعرض محتوى غير لائق

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حذر عدد من الإعلاميين في السعودية ودول الخليج في بيان أن المواد التي تبثها شبكة نتفلكس للأطفال غير لائقة وتتعارض مع نظام البلاد.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، لم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى، لكن التلفزيون السعودي الرسمي عرض مقاطع غير واضحة من برنامج الرسوم المتحركة “جوراسيك ورلد”.

ويظهر في مقطع الفيديو المثير للجدل، فتاتان في سن المراهقة يعترفان بأنهما تحبان بعضهما ويقتربان ثم يقبلان بعضهما.

بالإضافة إلى ظهور لقطات من الفيلم الفرنسي المثير للجدل “Cuties”، واتهم البيان نتفليكس أنها تستخدم الغطاء السينمائي لرسائل غير أخلاقية تهدد نشأة الأطفال السوية.

السعودية تتصدى للمحتوى غير اللائق

وزعم مقطع فيديو آخر على موقع الإخبارية أن أعمال الشبكة تروج للمثلية الجنسية من خلال التركيز على المثليين.

كما أجرت القناة مقابلات مع العديد من الشخصيات العامة الذين وجهوا اتهامات مماثلة ودعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي أنه “تم الاتصال بـ شبكة نتفلكس لإزالة هذا المحتوى ، بما في ذلك المحتوى الموجه للأطفال ، ولضمان الالتزام بالقوانين”.

وحذروا من أن السلطات ستتابع الامتثال للتوجيهات ، وفي حالة استمرار بث المحتوى المخالف ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

قوانين حظر المثلية الجنسية

لم يكن هناك رد فوري على اتهامات نتفلكس، على الرغم من عدم وجود قوانين في المملكة العربية السعودية الخاضعة للسن فيما يتعلق بالميول الجنسية أو الهوية الجنسية، فإن العلاقات الجنسية خارج الزواج ، بما في ذلك الجنس المثلي ، محظورة تمامًا.

كذلك تفسير الدولة للشريعة الإسلامية، يُعاقب على السلوك الجنسي المثلي بالإعدام أو الجلد، وفي أبريل ، لم تعرض دور السينما في السعودية فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” بعد أن رفضت ديزني طلبًا من السلطات السعودية لحذف جزء منه.

وبحسب ما ورد تم حظر فيلم الرسوم المتحركة “لايت يير”، الذي ظهر فيه قبلة لشخصين من نفس الجنس، في المملكة والإمارات العربية المتحدة في يونيو.

وخلال ذلك، اتهم موقع يوتيوب الشهر الماضي من قبل السلطات السعودية بالسماح"بإعلانات غير لائقة تنتهك القيم الإسلامية.