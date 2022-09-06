السعودية تبحث مع المغرب وتونس والأردن تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج في المغرب ناصر بوريطة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وذكرت وكالة أنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جاء على هامش أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث جرى مُناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة.

كما استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس عثمان الجرندي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في كافة مجالات التعاون المُشترك، ومناقشة آخر المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى استعراض سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في مجالات التعاون المُشترك كافة، ومُناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الــ158، بالإضافة إلى مُناقشة آخر المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.