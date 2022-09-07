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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصويره مريضة دون علمها.. الصحة السعودية تعلن إيقاف موظف وإحالته للنيابة

الصحة السعودية: إيقاف
الصحة السعودية: إيقاف موظف وإحالته للنيابة بعد تصويره مريضة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إيقاف موظف عن العمل بعدما قام بتصوير مريضة اثناء زيارتها لمنشأة صحية.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان أنه "جرى إيقاف الموظف من قبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

جاء ذلك بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، لموظـف يعمل بإحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضه أثناء زيارتها للمنشأة.

وأكدت الصحة السعودية رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، وأنها لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

كما شدّدت وزارة الصحة على حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنشآت الصحية كافة، انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية.

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وأصدرت الوزارة السعودية قرارا بكف يد الموظف عن العمل، وإيقافه مـن قبل الجهـات المختصة، وإحالته إلى النيابـة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

فيما أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بقرار الوزارة، حيث طالب عدد من المدونين السعوديين بملاحقة الموظف ومعاقبته.

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