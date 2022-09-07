بعد تصويره مريضة دون علمها.. الصحة السعودية تعلن إيقاف موظف وإحالته للنيابة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إيقاف موظف عن العمل بعدما قام بتصوير مريضة اثناء زيارتها لمنشأة صحية.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان أنه "جرى إيقاف الموظف من قبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

جاء ذلك بعد تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، لموظـف يعمل بإحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضه أثناء زيارتها للمنشأة.

بيان صحفي عن الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظف يعمل في أحد المنشآت الصحية. pic.twitter.com/9LiqE8NkMo — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 6, 2022

وأكدت الصحة السعودية رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى، وأنها لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

كما شدّدت وزارة الصحة على حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنشآت الصحية كافة، انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية.

وأصدرت الوزارة السعودية قرارا بكف يد الموظف عن العمل، وإيقافه مـن قبل الجهـات المختصة، وإحالته إلى النيابـة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

فيما أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بقرار الوزارة، حيث طالب عدد من المدونين السعوديين بملاحقة الموظف ومعاقبته.