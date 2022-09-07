ليشعر بالطمأنينة.. أحمد موسى يناشد الرئيس السيسي التحدث مع الشعب| فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة كاملة من قلب جزيرة الوراق وذلك للرد على جماعة الشر الإرهابية.

وانفعل أحمد موسى، على الهواء، بسبب الشائعات التى تضرب مصر، وبكى أثناء استرجاع الذاكرة وتحدث عن فترة ما بعد 2011، وقال إن البلاد كانت تذهب لـ طريق صعب.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمى مصر.

وطالب موسى الرئيس السيسي، بالحديث للشعب فى هذه الفترة بسبب الظروف التى تمر بها جميع البلاد، موضحًا أن الشعب يشعر بـ طمأنينة عندما يستمع للرئيس.

عشان مصر.. أحمد موسى يبكي ويتمنى من الرئيس السيسي أمرًا

تأثر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وغالب الدموع، أثناء الحديث عن الصعوبات التى مرت بها مصر، وأن ما حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينتظر إشادة من أحد، ولكن الشهادة بالحقيقة هى من سيحاسب عليها كل شخص.

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يخرج ويتحدث لأهل بلده، ولشعبه العظيم، عن ما يتم خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه يتمنى أن يتحدث الرئيس لشعبه، لكشف التحديات و الحقائق، مؤكدًا أن الرئيس منذ فترة لم يتحدث مع شعبه.

أحمد موسى: الدولة تعمر وتبني ولا تهجر كما ينشر من الإعلام المعادي

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات عن مصر: يا للعار



انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الشائعات الكثيرة التى يتم نشرها عن مصر من قبل الإعلام المعادي، وعن جزيرة الوراق، وقال: "يا للعار، لكل من يريد تدمير مصر، وعمل المشكلات".



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمر وتبنى ولا تهجر كما ينشر من قبل الإعلام المعادي، وأن أفضل الأراضى الزراعية موجودة على نهر النيل.

أحمد موسى: أهالي الوراق هياخدوا شقق أفضل من بتاعة أسرة الخائن محمد ناصر



عرض الإعلامي أحمد موسى، الأبراج السكنية التي سيعيش فيها أهالي جزيرة الوراق، مشيرًا إلى أن هناك خطة عاجلة لبناء 94 برجًا سيعيش بها أهالي الجزيرة.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عام 2014، إنه لن يسمح لأحد بمعايرة أهله، لافتًا إلى أن جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة يقوم بفحص طلبات السكن البديل لأهالي الجزيرة.

وأضاف موسى، أن مصر دولة تحترم أهلها، مضيفًا: «اقرأ يا واد يا ناصر؛ دول أهالينا، رئيس مصر بيحب أهله وناسه، وانتوا بتستغلوا الموضوع عاوزين تهيجوا الناس؛ انت هتدفن عندك بره في لندن».

بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء| فيديو



بكى الإعلامي أحمد موسى، والإعلامي شريف عامر، خلال تقديم حلقة اليوم، فقد بكى أحمد موسى أثناء الحديث عن الأوضاع التى مرت بها مصر، وبكي عامر، بسبب حديثه عن والده.

وقدم الإعلامي شريف عامر في أول ظهور على الهواء بعد وفاة والده، نصيحة للشباب، باكيًا بوفاة والده، قائلا : «مش هعرف أداري انفعال وتوتري في اليوم الأول بعد غيابي بسبب وفاة والدي».