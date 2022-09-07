عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلط بالأسماء.. دولة أوروبية تقع في خطأ خلال تهنئة ليز تراس

ليز تراس
ليز تراس

وقع عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم حساب رسمي يعود إلى رئاسة حكومة السويد في خطأ فادح، وذلك خلال تهنئتهم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

تهنئة خاطئة لشخصية مزيفة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تمثل الخطأ في أن المستخدمين بعثوا بالتهاني إلى حساب اعتقدوا أنه يعود إلى ليز تراس، لكنه في الحقيقة لا يعود إليها بل لسيدة أخرى.

وتملك سيدة على “تويتر” حسابا يحمل اسم (Liz Trusell)، ورغم أن تهجئة الاسم لا تتطابق مع اسم رئيسة وزراء بريطانيا (liz truss)، ورغم أن الأخيرة تملك حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء على "تويتر"، إلا أن الخطأ وقع.

وعوضا عن توضيح أنها ليست السيدة المعنية، قالت ليز تراس "المزيفة" إنها تتطلع لزيارة قريبة.

وجاء هذا الرد بعدما نشر حساب رئيسة الوزراء في السويد، ماجدالينا أندرسون، تهنئة لـ ليز تراس بفوزها بمنصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

فاينانشيال تايمز: اجتماعات براج اختبار مبكر لرئيسة الحكومة البريطانية الجديدة «ليز تراس»

بعد يومين من فوز ليز تراس.. بوتين يخرج عن صمته ويعلق على انتخابها

وقال الحساب الرسمي إن السويد وبريطانيا ستواصلان التعاون العميق والشامل، المهم لأمن البلدين ومواطنيهما واقتصادهما.

وتضمنت التغريدة إشارة للاسم الخاطئ، لترد عليه السيدة المزيفة، وفي وقت لاحق حذف حساب رئيسة وزراء السويد التغريدة وكتب واحدة جديدة فيها إشارة إلى حساب ليز تراس الرسمي.

ولم يتوقف الأمر عند التهاني، فحتى خصوم ليز تراس وقعوا في الخطأ، وكان من بينهم الرئيسة الشريكة لحزب الخضر في بريطانيا، كارولين لوكاس، التي اعتقد أنها كانت تشن هجوما على رئيسة الوزراء الجديدة.

وكتبت لوكاس على "تويتر" تغريدة أرفقتها بإشارة إلى اسم ليز تراس، الذي كان يعود إلى سيدة أخرى غير رئيسة الوزراء المعنية.

وقالت إنها لم تستوعب بعد أن بوريس جونسون لم ينجز "البريكست"، وأن أخطاءه التي لا تعد ولا تحصى أودت بحياة عدد كبير من البريطانيين وغادر الحكم بـ"عار".

بريطانيا السويد ليز تراس دولة أوروبية رئيسة وزراء بريطانيا تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الذهب يتراجع بقوة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الأربعاء

بعد اعترافها بحبها.. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

تعاملوا بشكل خطأ.. شوبير يصدم الزمالكاوية بشأن صفقة محمود جاد

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة

الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة غابات شجرية ببني سويف

أرفض فكرة الصراع.. أبرز 5 تصريحات لفاطمة ناعوت عن الرضاعة

الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

حكم النظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة

واتساب يصدر تنبيها عاجلا.. هاتفك سيتم حظره خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

مكملات تغفل عنها الحامل .. تجنب الطفل الإصابة بحساسية الصدر

فيديو

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ