خلط بالأسماء.. دولة أوروبية تقع في خطأ خلال تهنئة ليز تراس

وقع عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم حساب رسمي يعود إلى رئاسة حكومة السويد في خطأ فادح، وذلك خلال تهنئتهم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

تهنئة خاطئة لشخصية مزيفة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تمثل الخطأ في أن المستخدمين بعثوا بالتهاني إلى حساب اعتقدوا أنه يعود إلى ليز تراس، لكنه في الحقيقة لا يعود إليها بل لسيدة أخرى.

وتملك سيدة على “تويتر” حسابا يحمل اسم (Liz Trusell)، ورغم أن تهجئة الاسم لا تتطابق مع اسم رئيسة وزراء بريطانيا (liz truss)، ورغم أن الأخيرة تملك حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء على "تويتر"، إلا أن الخطأ وقع.

وعوضا عن توضيح أنها ليست السيدة المعنية، قالت ليز تراس "المزيفة" إنها تتطلع لزيارة قريبة.

وجاء هذا الرد بعدما نشر حساب رئيسة الوزراء في السويد، ماجدالينا أندرسون، تهنئة لـ ليز تراس بفوزها بمنصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

وقال الحساب الرسمي إن السويد وبريطانيا ستواصلان التعاون العميق والشامل، المهم لأمن البلدين ومواطنيهما واقتصادهما.

وتضمنت التغريدة إشارة للاسم الخاطئ، لترد عليه السيدة المزيفة، وفي وقت لاحق حذف حساب رئيسة وزراء السويد التغريدة وكتب واحدة جديدة فيها إشارة إلى حساب ليز تراس الرسمي.

ولم يتوقف الأمر عند التهاني، فحتى خصوم ليز تراس وقعوا في الخطأ، وكان من بينهم الرئيسة الشريكة لحزب الخضر في بريطانيا، كارولين لوكاس، التي اعتقد أنها كانت تشن هجوما على رئيسة الوزراء الجديدة.

وكتبت لوكاس على "تويتر" تغريدة أرفقتها بإشارة إلى اسم ليز تراس، الذي كان يعود إلى سيدة أخرى غير رئيسة الوزراء المعنية.

وقالت إنها لم تستوعب بعد أن بوريس جونسون لم ينجز "البريكست"، وأن أخطاءه التي لا تعد ولا تحصى أودت بحياة عدد كبير من البريطانيين وغادر الحكم بـ"عار".