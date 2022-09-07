بعد يومين من فوز ليز تراس.. بوتين يخرج عن صمته ويعلق على انتخابها

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطريقة التي تم بها انتخاب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، واصفًا أنها أبعد ما تكون عن الديمقراطية.

جاء تصريح بوتين في كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد حاليا في مدنية فلاديفوستوك الروسية.

غير ديمقراطية

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال بوتين إن انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا أبعد ما تكون عن الديمقراطية.

وأصبحت تراس رئيسة لحكومة بريطانيا، أمس الثلاثاء، بعد أن تم تكليفها بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون خلال لقاء الملكة إليزابيث الثانية.

جاء ذلك بعد أن أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الاثنين، انتخاب وزيرة الخارجية ليز تراس، كزعيمة جديدة للحزب، ورئيسة لمجلس الوزراء البريطاني خلفا لبوريس جونسون.

وحصلت تراس على 81 ألفا و326 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 60 ألفا و399 صوتا لوزير المالية السابق ريشي سوناك، لتصبح بذلك رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماي.

واستبقت تراس، في خطابها بعد الفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، توضيح مسار نهجها مع روسيا.

ووجهت تراس الشكر لـ"جونسون" على الوقوف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة في كلمتها “صديقي بوريس جونسون شكرا.. لقد انهيت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي… وسحقت جيريمي كوربين، وطردت اللقاح. ووقفت في وجه فلاديمير بوتين. لقد حزت على الإعجاب من كييف إلى كارلايل”.

وأكدت مواصلة دعم أوكرانيا مثلما فعل سلفها السابق، في الوقت الذي حذرت فيه روسيا مرارًا من تدهور العلاقات مع المملكة المتحدة مع انتخاب خليفة جونسون.

موقف سلبي مسبق تجاه روسيا

من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ليز تراس، إلى تحديد موقفها من أقرب جيرانها (فرنسا) قبل الالتفات إلى موقفها السلبي المسبق تجاه روسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء، بين الوزير الروسي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، دون براماتفيني.

وقال لافروف: "أعتقد أن لدى ليز تراس أولوية أهم في التعامل مع أقرب جيرانها، فرنسا، بما في ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وما إذا كان صديقا أم عدوا، وهو السؤال الذي لا يزال معلقا في الهواء دون إجابة، قبل أن تلتفت إلى صياغة موقفها السلبي الواضح من روسيا".

وأضاف: "لهذا أعتقد أن عليها أن تحدد علاقتها بجيرانها أولا، قبل أن تنظر خارج حدود منطقتها".