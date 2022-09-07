أصيبت بنوبة قلبية.. إعدام سيدة إيرانية بسبب قتلها زوجها

أعدمت محكمة إيرانية سيدة إيرانية، ألقت السلطات القبض عليها بعد قتلها لزوجها، المسئول الكبيرفي المخابرات السابق في المخابرات الإيرانية و لكنها كانت شبه متوفية قبل إعدامها و لكن أصرت حماتها على تنفيذ حكم الإعدام فيها .



ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، البريطانية، فإن سيدة إيرانية تدعى " زهرة إسماعيل"، حكم عليها منذ عام بالإعدام و تم تنفيذ الحكم أمام حماتها بناءا على رغبتها، و ذلك لتنتقم لنجلها الذي قتلته زهرة و اعترفت بجريمتها أمام المحكمة .



و حسب ما ورد في الصحيفة، فقد كانت تقف زهيرة في طابور طويل للمحكومين عليهم بالإعدام، و شاهدتهم جميعا أثناء تنفيذ حكم الإعدام بهم مما أصابها بنوبة قلبية فقدت وعيها بسببها و لكن المرعب في الأمر أن حماتها أصرت على تنفيذ حكم الإعدام .



قامت السلطات الإيرانية بالفعل بتنفيذ حكم الإعدام في زهرة إسماعيل،الأم لطفلين بعد إعترافها بالفعل بقتل زوجعا الذي كان يعمل في المخابرات الإيرانية، بسبب سوء معاملته لها و لأطفالها لسنين طويلة .



جدير بالذكر أن، السيدة زهرة اسماعيل تم تنفيذ حكم الإعدام عليها منذ عام تقريبا، و لكن فجر المحامي الخاص بها مفاجأة منذ فترة، و هي أن زهرة تم إعدامها اثناء صابتها بنوبة قلبية بسبب الخوف و الرعب الذي أصابها نتيجة رؤية تنفييذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم قبلها لبث الرعب في قلبها و بالفعل نجحت السلطة في ذلك .

