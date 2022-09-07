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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصيبت بنوبة قلبية.. إعدام سيدة إيرانية بسبب قتلها زوجها

صدى البلد

أعدمت محكمة إيرانية سيدة إيرانية، ألقت السلطات القبض عليها بعد قتلها لزوجها، المسئول الكبيرفي المخابرات السابق في المخابرات الإيرانية و لكنها  كانت شبه متوفية  قبل إعدامها و لكن أصرت حماتها على تنفيذ حكم الإعدام فيها . 


ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، البريطانية، فإن سيدة إيرانية تدعى " زهرة إسماعيل"، حكم عليها منذ عام بالإعدام و تم تنفيذ الحكم أمام حماتها بناءا على رغبتها، و ذلك لتنتقم لنجلها الذي قتلته زهرة و اعترفت بجريمتها أمام المحكمة . 

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و حسب ما ورد في الصحيفة، فقد كانت تقف زهيرة في طابور  طويل للمحكومين عليهم بالإعدام، و شاهدتهم جميعا أثناء تنفيذ حكم الإعدام بهم مما أصابها بنوبة قلبية فقدت وعيها بسببها و لكن المرعب في الأمر أن حماتها أصرت على تنفيذ حكم الإعدام . 


قامت السلطات الإيرانية بالفعل بتنفيذ حكم الإعدام في زهرة إسماعيل،الأم لطفلين بعد إعترافها بالفعل بقتل زوجعا الذي كان يعمل في المخابرات الإيرانية، بسبب سوء معاملته لها و لأطفالها لسنين طويلة . 


جدير بالذكر أن، السيدة زهرة اسماعيل تم تنفيذ حكم الإعدام عليها منذ عام تقريبا،  و لكن فجر المحامي الخاص بها مفاجأة منذ فترة، و هي أن زهرة تم إعدامها اثناء صابتها بنوبة قلبية بسبب الخوف و الرعب الذي أصابها نتيجة رؤية تنفييذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم قبلها لبث الرعب في قلبها و بالفعل نجحت السلطة في ذلك . 
 

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