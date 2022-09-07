عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

بكتب مسلسل يسرا.. نادر صلاح الدين يكشف سبب عدم تقديمه أعمالا تلفزيونية

نادر صلاح الدين
نادر صلاح الدين

كشف المؤلف نادر صلاح الدين أن المسلسل الذى بصدد كتابته حاليا والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل هو أول تجاربه التليفزيونية فى مصر. 

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح لصدى البلد: "اننى أقوم حاليا بكتابة مسلسل يسرا الذى مقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل وهو أول عمل تيلفزيوني لى فى مصر حيث قمت بكتابة عدد من المسلسلات العربية ولكن هذه التجربة الأولى لى فى الدراما التليفزيونية بمصر. 

وأوضح نادر صلاح الدين: "أن السبب فى ذلك انشغالى على مدار ما يقرب من 7 سنوات فى المسرح من خلال مسرح مصر والذى قدمت فيه 130 مسرحية كنت أقوم بالتأليف والإخراج معا ولذلك لم يكن هناك وقت لتقديم عمل آخر وطوال هذه الفترة انقطعت أيضا عن السينما ولم أقدم فى خلال هذه الفترة سوى عملين للسينما فقط.

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

 

نادر صلاح الدين 

وكان كشف المؤلف نادر صلاح الدين عن بعض تفاصيل مسلسله الجديد الذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إن مسلسل يسرا الجديد لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم له وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حيث يتناول العلاقات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سواء ارستقراطية او شعبية وغيرها.

وأضاف نادر صلاح الدين : انتهيت من كتابة نصف العمل تقريبا وسوف يدخل التصوير بعد الانتهاء من كتابة السيناريو تماما وهو من إخراج عمرو عرفة.  

مسرح مصر مسلسل يسرا نادر صلاح الدين الفنانة يسرا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

موضوعات متعلقة

غادة آدم ورحاب عمر في حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

ونيسي هو الله ورضوى الشربيني لا أحب كلامها.. آخر تصريحات عفاف شعيب

إيرادات الأفلام.. كيرة والجن يحقق 112 مليون جنيه ومازنجر يحصد المليون الأول

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. قصة حبه لشويكار ورحلته مع السينما والمسرح

كوميدي رومانسي في 10 حلقات.. تفاصيل مسلسل علي ربيع الجديد "نصي الثاني"

مايا دياب: خلافي مع أصالة كنت أتمنى ألا يصل للإعلام

غربلت البر كله.. مصطفى حجاج وهانى محروس يكشفان سر تصدر الأغنية للتريند

تكهنات بزواج سري .. صوفينار تثير الجدل بفيديو مع طفلة تشبهها

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ