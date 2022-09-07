بكتب مسلسل يسرا.. نادر صلاح الدين يكشف سبب عدم تقديمه أعمالا تلفزيونية

خاص لصدى البلد ..

كشف المؤلف نادر صلاح الدين أن المسلسل الذى بصدد كتابته حاليا والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل هو أول تجاربه التليفزيونية فى مصر.

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح لصدى البلد: "اننى أقوم حاليا بكتابة مسلسل يسرا الذى مقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل وهو أول عمل تيلفزيوني لى فى مصر حيث قمت بكتابة عدد من المسلسلات العربية ولكن هذه التجربة الأولى لى فى الدراما التليفزيونية بمصر.

وأوضح نادر صلاح الدين: "أن السبب فى ذلك انشغالى على مدار ما يقرب من 7 سنوات فى المسرح من خلال مسرح مصر والذى قدمت فيه 130 مسرحية كنت أقوم بالتأليف والإخراج معا ولذلك لم يكن هناك وقت لتقديم عمل آخر وطوال هذه الفترة انقطعت أيضا عن السينما ولم أقدم فى خلال هذه الفترة سوى عملين للسينما فقط.

نادر صلاح الدين

وكان كشف المؤلف نادر صلاح الدين عن بعض تفاصيل مسلسله الجديد الذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وقال نادر صلاح الدين فى تصريح خاص لـ صدى البلد، إن مسلسل يسرا الجديد لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم له وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حيث يتناول العلاقات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سواء ارستقراطية او شعبية وغيرها.

وأضاف نادر صلاح الدين : انتهيت من كتابة نصف العمل تقريبا وسوف يدخل التصوير بعد الانتهاء من كتابة السيناريو تماما وهو من إخراج عمرو عرفة.