جون كيري: مؤتمر شرم الشيخ يستطيع إيجاد حلول لتغير المناخ

أكد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، أن مؤتمر شرم الشيخ في مصر “أم الدنيا”، يستطيع إيجاد حلول لتغير المناخ، لافتا إلى أن 48 دولة أفريقية تسجل “صفر فى المائة” من الانبعاثات.

وأضاف "كيري"، خلال كلمته بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسى، أنه من الأهمية أننا نلتقى بعد 60 يوما فى مؤتمر المناخ العالمي لمناقشة موضوعات تتعلق بجفاف عدد كبير من أنهار أوروبا، واختفاء المياه بسبب التغيرات المناخية والتى تمثل سببا للصراع بين الدول.