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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس القومي للمرأة بالفيوم: توعية 2265 سيدة فى "جلسات الدوار"

جلسات المجلس القومى
جلسات المجلس القومى للمراة بالفيوم

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم   وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة 63 جلسة  توعوية تحت إسم "جلسات الدوار"، استهدفت توعية  2265 سيدة بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق  بالإضافة إلى قرية الشواشنة  .

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية، والتي يستهدفان تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت عدة موضوعات من المنظور والناحية الدينية والتشريعية، مثل القضية السكانية، والصحة والحقوق الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج، والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

وأضافت  مقررة المجلس القومي للمرأة ،أنه تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة: مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية واعتباره نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم والميراث، 

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي . 

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .

 

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الفيوم المجلس القومي المراة جلسات الدوار سيدة

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