المجلس القومي للمرأة بالفيوم: توعية 2265 سيدة فى "جلسات الدوار"

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة 63 جلسة توعوية تحت إسم "جلسات الدوار"، استهدفت توعية 2265 سيدة بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بالإضافة إلى قرية الشواشنة .

وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية، والتي يستهدفان تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت عدة موضوعات من المنظور والناحية الدينية والتشريعية، مثل القضية السكانية، والصحة والحقوق الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج، والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة ،أنه تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة: مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية واعتباره نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم والميراث،

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي .

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .

0d2bbd71-9290-4068-bf4e-c30a5d8243da

1a2198a5-b710-440b-80e7-0c7816780652

6a29bdc1-3d8f-4d9f-a7fc-4d2b070872f6

21daae91-02fa-4b34-ba67-e0f0ccd1cff7

31da4889-c4b6-473b-88af-e7bc8671e8f0

440a2036-c0c9-4376-a40b-edbaae21ec1b