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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نصائح ذهبية لتوفير باقة الإنترنت داخل الهاتف

نصائح ذهبية لتوفير
نصائح ذهبية لتوفير باقة الإنترنت داخل الهاتف

يشتكي معظم المستخدمين عادة من نفاذ باقة الإنترنت الموجودة في الهاتف سريعا، والاضطرار إلى تجديدها قبل موعد تجديدها، يأتي ذلك مع وجود عدد هائل من التطبيقات التى من الصعب الاستغناء عنها.

 

وتعد أكثرها هذه التطبيقات انتشارا تطبيقات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك و إنستجرام وتويتر و تيك توك،  والألعاب و تطبيقات التجارة الإلكترونية واجتماعات الفيديو مثل Zoom وغيرها، لذلك سنوضح نصائح ذهبية بسيطة للتوفير فى استهلاك الباقة.

 

1- تقييد التطبيقات التي تعمل في الخلفية


تستمر بعض التطبيقات في استهلاك باقة الإنترنت لديك من خلال عملها في الخلفية حتى وإن لم تستخدم الهاتف ،ولحسن الحظ يمكنك مراقبة تطبيقاتك وتتبع إستهلاك كل تطبيق لبيانات الهاتف وإيقاف عمل التطبيقات التي تلتهم باقة النت لديك من خلال الإنتقال للإعدادت ثم استخدام البيانات Settings >> Data Usage

 

عندها ستظهر كافة تطبيقات الهاتف وبجانبها استهلاكها للباقة، وعندما تجد استهلاك كبير للبيانات من أحد التطبيقات يمكنك تقييد استخدامه لباقة الإنترنت عبر خيار تقييد بيانات الخلفية Restrict app background data لتحمي باقتك وتمنع إستنزافها سريعا.

 

2- تخصيص إعدادات الهاتف

يمكن  تعيين حد أقصى لإستخدام باقتك الشهرية وهذا الأمر يعمل على تجنب إلتهام باقة هاتفك دون علمك، وتستطيع تفعيل تلك الطريقة من خلال إعدادات الهاتف الأندرويد بكل سهولة وهكذا عند محاولة تخطي الحد اليومي المسموح به سوف يتم تنبيهك حتى لا تفقد باقتك سريعا.

الطريقة سهلة جدا، وهي التوجه للإعدادات وبعدها إضغط على استخدام البيانات ثم الفواتير وبعدها الحد من البيانات Settings >> Data Usage>>Billing Cycle>>Data limit and billing cycle، و  يمكنك تحديد الحد الأقصى لمقدار البيانات الذي تنوي استخدامه في خلال شهر كما تستطيع تفعيل خيار قطع الإتصال التلقائي من الشبكة بمجرد الوصول لهذا الحد.


3- الحد من استخدام الفيديوهات

من أكثر الأشياء التي تلتهم باقة الإنترنت وتقضي عليها بشكل كبير هو مشاهدة الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو المختلفة إلى جانب الصور عالية الجودة والتي تستنزف الباقة أيضا.

لكن يمكنك مشاهدة الفيديوهات والإستماع للأغاني مع تقليل جودة الفيديوهات وتحديدا عندما تكون على يوتيوب لأنه يستهلك الكثير من البيانات من خلال توفير جودات عالية جدا.

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4- تحديث التطبيقات عبر الواي فاي فقط

تعتبر هذه واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك بيانات الهاتف والحفاظ على باقة الإنترنت لديك لأطول فترة ممكنة من خلال تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات حيث تجد معظم التطبيقات تقوم بتحديث نفسها بمجرد وجود إتصال بالإنترنت سواء عبر الباقة أو الواي فاي.

ولهذا تحتاج للتأكد من أن تطبيقاتك لن تقوم بتحديث نفسها إلا عند توفر إتصال بالواي فاي فقط من خلال الذهاب لمتجر جوجل بلاي ثم قائمة وبعدها إعدادات والتحديث التلقائي للتطبيقات واختر التحديث عبر الواي فاي فقط Menu>>Settings >>Auto-update apps >> Auto-update apps over Wi-Fi only.

 

5- استخدم متصفح جوجل كروم

يعد جوجل كروم أحد أشهر متصفحات الويب على هواتف أندرويد، وتوجد به ميزة مهمة جدا يغفل عنها كثير من المستخدمين، وهي "ضغط البيانات أثناء التصفح" والتي بتفعيلها سوف يتم تقليل مقدار استهلاك الباقة بشكل كبير.

وبمجرد تشغيل ميزة "ضغط البيانات بالمتصفح"، سوف يقوم جوجل كروم بضغط البيانات وتقليص الصفحات قبل فتحها على هاتفك من أجل منع استنزاف باقة الإنترنت.

لويمكنك الوصول لتلك الميزة عبر فتح متصفح كروم ثم النقر على الثلاث نقاط في الأعلى وبعدها اختر الإعدادات ثم تفعيل خيار Data Saver.

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