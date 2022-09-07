الرجالة مظلومة.. عصام عجاج: المرأة تحصل على حقوقها بالكامل

أكد عصام عجاج المحامي بالنقض، أن هناك فارقا كبيرا بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في القانون حاليًا، معلقا “تكون لـ الرجل صفر، ولـ المرأة 10”.

وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة تحصل على حقوقها بالكامل، مؤكدا أنه يتحدث بالدليل وبالأرقام.

ولفت إلى أن "سن الحضانة يجب أن يعود لـ 7 سنوات و9 سنوات، وأن يكون هناك إلغاء لـ التخيير، وأن يأتى الزوج بعد الزوجة فى ترتيب الحضانة، ويجب أن تلغى كلمة رؤية، وتكون هناك رعاية مشتركة، والرعاية التعليمية تكون للرجل".

وأشار إلى أن “الرجالة” مظلومة، وهناك سيدة بدون ذكر أسماء تتحدث عن خدمة الزوجة، وتتحدث عن النصف الأسفل، بخصوص العلاقات بين الزوجين، وتقول "الست مش ملزمة".

وطالب من تلك السيدة بعدم التخريف، والحديث فى أشياء ليس لها علاقة بها، وأن هناك من يتولون الحديث عن الأمور الدينية، وهم رجال الدين.

وكشف عن أن 80% من السيدات فى الأرياف، تقوم بخدمة الزوجة وأم الزوج، وأشقاء الزوج، وما قالته تلك السيدة سيتسبب في “تخريب البيوت”.



