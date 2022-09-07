ننشر الخريطة الدعوية لبرنامج التوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف

المنبر الثابت..

جددت وزارة الأوقاف، خريطة برنامجها (المنبر الثابت) الذي يعد أحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب.

المنبر الثابت

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،

وأعلنت الأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر سبتمبر 2022م، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 13 / 9/ 2022م ، عن موضوع (خلق الأمانة) .

2- الثلاثاء : 20 / 9 / 2022م ، عن موضوع (خلق الوفاء) .

الثلاثاء : 27 / 9/ 2022م ، عن موضوع (خلق الحياء) ؛ وفق البيان التالي اضغط هنا

انطلاق أحدث برامج التوعية المشتركة

وانطلق مساء أمس الثلاثاء، أحدث برنامج دعوي (المنبر الثابت) بعشرة مساجد، كأحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

ففي مديرية أوقاف القاهرة انطلق برنامج ( المنبر الثابت) بمسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها) التابع لإدارة جنوب القاهرة بحضور الشيخ محمد عربي عبد الكريم من علماء الأزهر، والشيخ سليمان محمود سليمان غانم إمام المسجد.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه) التابع لإدارة جنوب القاهرة، بحضور الشيخ صلاح الدين حنفي من علماء الأزهر، والشيخ سامح عبد الله حنفي إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف انطلق البرنامج بمسجد الشيخ زهران التابع لإدارة الفشن ببني سويف بحضور الشيخ كامل أحمد كامل من علماء الأزهر، والشيخ محمد أحمد أمين إمام المسجد.

كما انطلق أيضًا بالمسجد الكبير التابع لإدارة ببا ببني سويف بحضور الشيخ أحمد قطب أحمد من علماء الأزهر، والشيخ أحمد عبد النبي بركات إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الزهور بموط حاضر فيه الشيخ محمد صبري محمود الواعظ بالأزهر الشريف، بحضور الشيخ محمد سيد مدير الإدارة.

وفي مديرية أوقاف الأقصر انطلق البرنامج بمسجد سيدي أبو الحجاج بإدارة بندر الأقصر، حاضر فيه الشيخ مصطفى كامل عبد القادر واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ مبارك محمد علي إمام المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر انطلق البرنامج بمسجد الميناء الكبير التابع لإدارة الغردقة، حاضر فيه الشيخ كمال منصور من علماء الأزهر، والشيخ محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد انطلق البرنامج بمسجد الكبير المتعال ببورسعيد حاضر فيه الشيخ محمد لطفي واعظ بمنطقة وعظ بورسعيد، والشيخ عبد الوهاب مصباح إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف السويس انطلق برنامج (المنبر الثابت) بمسجد الأربعين حاضر فيه الشيخ إبراهيم جمعة الواعظ بالأزهر الشريف، والشيخ محمد محمد عبد الحي إمام وخطيب ومدرس، بحضور الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة بمديرية أوقاف السويس.

كما انطلق البرنامج أيضًا بمسجد عبود، حاضر فيه الشيخ فارس أحمد فارس واعظ بالأزهر الشريف، والشيخ إسلام محمد علي إمام وخطيب ومدرس.

وقد شهدت جميع هذه الدروس المشتركة إقبالا وإشادة كبيرة من الحاضرين.