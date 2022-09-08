حسين هريدي: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على جميع الدول

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم فعليات منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن هذا المنتدي يكون من أجل التمويل الإنمائي، ومساعدة الدول.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن قيام مصر بهذه الخطوة تعتبر من الأشياء المهمة، ومصر من فترة الستينيات تعتبر من الدول الرائدة فى الحديث عن مساعدات التنمية.

ولفت إلى أن مصر تقوم بوضع خطط تنموية اقتصادية، وأن مصر وقعت اتفاقيات كثيرة بخصوص التنمية و المساعدات، وهذا المنتدي يأتى فى إطار حرص مصر على التنمية، و مصر تربط بين محاربة التغيرات المناخية، و التمويل الإنمائي.

وكشف أن أفريقيا لديها خطة التنمية المستدامة، وأن هذه الخطة طموحة، و الدولة الأفريقية تحتاج لـ موارد كثيرة.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب فى مشكلات كثيرة، وقلل من قدرة الدولة فى القيام بـ تسديد الديون، وانه يعتقد أن الثلاث سنوات المقبلة ستكون صعبة.