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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في الأسكندرية

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي غداً في الإسكندرية ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

 

وتم طرح التذكرة بفئتان بسعر 300 و 500٠ جنيه. 

ينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا. 

 

وقال ناصر بجاتو، مدير أعمال بهاء سلطان في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن تعاقد بهاء سلطان انتهى مع شركة فري ميوزيك نهاية العام الماضي، وبموجب ذلك بدأ العمل مع شركة روتانا. 

أسعار تذاكر وشروط حفل بهاء سلطان في الإسكندرية

موعد طرح أول أغنيات ألبوم بهاء سلطان الجديد|خاص

وأوضح ناصر بجاتو أنه خلال الأشهر الماضية، انتهى بهاء سلطان من تحضير جزء كبير من ألبومه الجديد مع روتانا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أول أغنية مصورة له خلال شهر من اليوم، وسيتم طرح باقي الأغنيات تباعا. 

وأحيا بهاء سلطان مؤخرا حفلا جماهيريا كبيرا في جدة، قدم خلاله عددا من أغنياته الشهيرة أبرزها "تعالى أدلعك"، "يا ترى ياحبيبى"، "يا ابن آدم"، "قلبك ياحول الله"، "قوم أقف".

وكان بهاء سلطان فقد طرح ، مؤخرًأ أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

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