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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: النشاط البدني يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

السرطان
السرطان

توصلت دراسة  حديثة إلى أن زيادة النشاط البدني يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى النشاط البدني كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 41٪ في خطر الإصابة بسرطان الثدي  لدى النساء

 زيادة النشاط البدني
 

وفقا لموقع .theguardian توصلت دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف امرأة إلى أن زيادة النشاط البدني وممارسته يوميا يمكن أن وتقليل الوقت الذي يقضيه في الجلوس من المرجح أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

أظهرت الدراسة  وجود علاقة بين النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي ويعد النساء اللائي يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا قد يكون لديهم أنماط حياة صحية بطرق أخرى أيضًا.

ووفقا للدراسة وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالسرطان  انخفض بنسبة 41٪ في النساء قبل وبعد انقطاع الطمث  مقارنة بمن لايقومون بممارسة أي نشاط .

السرطان

النشاط البدنى

أكد القائمون على الدراسة أن لكل 100 دقيقة في اليوم ، لاحظ الباحثون زيادة بنسبة 20٪ في خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل عام  واكتشف الباحثن أن النشاط البدنى  يقلل من كمية هرمونات الأستروجين والأندروجين المنتشرة في مجرى الدم.

أشار الباحثون أنه يمكن بجانب الرياضة  تناول الأطعمة الصحية الأخرى مثل الأكل الصحي ، والحفاظ على وزن صحي و الوقاية من السرطان.

 

 

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