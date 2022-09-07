قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

قرر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً للموسم المقبل بدلاً من يوم الجمعة.

يعقد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجتماعا مع الجهاز الطبي للفريق الأول ليتسلم تقريرا عن حالة المصابين قبل العودة للتدريبات بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويرسم قمصان خارطة طريق إعداد الفريق لحين تسلم المدير الفني الجديد مهام عمله في الساعات المقبلة.

الخطيب يعلن خارطة طريق للأهلي خلال ساعات

ويعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

وخسر الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي قبل أن يخسر لقبي الدوري والكأس لصالح المنافس التقليدي الزمالك، ولم يكتف الأهلي بذلك ولكنه احتل المركز الثالث بالدوري لأول مرة منذ 4 عقود كاملة.

اجتماعات يومية بـ الأهلي



ويعقد الخطيب اجتماعات تستمر لساعات بشكل يومي منذ الإعلان عن قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وعودة كل أمور الكرة إلي مجلس إدارة النادي، ويحضر الاجتماعات اليومية كل من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.