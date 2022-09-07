كين يقود تشكيل توتنهام أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيل فريقه لملاقاة مارسيليا الفرنسي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل توتنهام

وضم تشكيل توتنهام كل من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجي روميرو - إريك داير - كليمونت لينجليه

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - بيير إيميل هويبيرج - إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ريتشارلسون - سون هيونج مين - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق توتنهام هوتسبير بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُقام في التوقيت الحالي، مباراة فريقي إينتراخت فرانكفورت الألماني وسبورتينج لشبونة البرتغالي ضمن منافسات ذات المجموعة، وتشير النتيجة لتقدم الأخير بثنائية نظيفة.