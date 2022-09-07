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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا يحذر أوروبا من شتاء قطبي

رئيس صربيا يحذر أوروبا
رئيس صربيا يحذر أوروبا من شتاء قطبي

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، إنه إذا اعتقد الغرب أن باستطاعته هزيمة روسيا عسكريا، فعلى أوروبا أولا أن تستعد لشتاء "قطبي”.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال فوتشيتش: "هذا الشتاء سيكون باردا جدا بالنسبة لنا جميعا، أعتقد أن الشتاء المقبل سيكون قطبيا لأوروبا بأكملها. لأنه يبدو أن لا أحد يريد حلا".

وأضاف: "أخشى أن كل جانب يتوقع هزيمة الجانب الآخر، بدلا من إيجاد حل وسط. إذا كنتم تعتقدون حقا أنكم ستهزمون روسيا عسكريا بسهولة، فلن يبقى سوى أن نستعد جيدا لشتاء بارد وقطبي". 

وفي وقت سابق من اليوم، قال فوتشيتش، إنه لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: “أفضل خيار هو إنهاء الصراع وأن يسعى كلا الجانبين إلى حلول وسط”.

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وتابع قائلا: "لكن لكي لا أبدو غبيًا، سأخبرك على الفور أنني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".

في وقت سابق، قال فوتشيتش، إن “أوروبا لن تنجو من عام آخر من الأزمة الأوكرانية”.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال فوتشيتش، إنه “سيتم إلغاء السوق وسيختفي كل شيء. إذا شن الروس بهدوء وببطء حربًا كهذه واستمرت لمدة عام أو أكثر، فلن يكون هناك في العام المقبل أحد سينجو من هذا في أوروبا، بما في ذلك نحن”.

وأشار إلي أنه لا يمكن لأي دولة أوروبية تحمل أزمة الطاقة الحالية، بما في ذلك أسعار الغاز.

كما أكد موقف بلاده الرافض لعقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن "بلجراد لم تفرض عقوبات على روسيا منذ أكثر من ستة أشهر ولا تفكر في تغيير سياستها التي أثبتت عقلانيتها".

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