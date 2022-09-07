الأزمة الأوكرانية.. خبر صادم من صربيا بشأن نهاية الحرب

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقال فوسيتش، في مؤتمر صحفي، إن “أفضل خيار هو إنهاء الصراع وأن يسعى كلا الجانبين إلى حلول وسط”.

وأضاف: "لكن لكي لا أبدو غبيًا، سأخبرك على الفور أنني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".

في وقت سابق، قال فوتشيتش، إن “أوروبا لن تنجو من عام آخر من الأزمة الأوكرانية”.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال فوتشيتش، إنه “سيتم إلغاء السوق وسيختفي كل شيء. إذا شن الروس بهدوء وببطء حربًا كهذه واستمرت لمدة عام أو أكثر، فلن يكون هناك في العام المقبل أحد سينجو من هذا في أوروبا، بما في ذلك نحن”.

وفي وقت سابق، قال فوتشيتش، إنه لا يمكن لأي دولة أوروبية تحمل أزمة الطاقة الحالية، بما في ذلك أسعار الغاز.

كما أكد موقف بلاده الرافض لعقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن "بلجراد لم تفرض عقوبات على روسيا منذ أكثر من ستة أشهر ولا تفكر في تغيير سياستها التي أثبتت عقلانيتها".

وقال فوتشيتش، إن "القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن القومي الصربي الرافضة للعقوبات على روسيا لا تزال صامدة منذ أكثر من ستة أشهر على الرغم من تشكيك البعض من قدرة بلجراد الصمود على هذه القرارات أكثر من 3 أيام"، لافتًا إلى تعرض بلجراد لضغوط هائلة من دول، لم يسمها، من أجل تغيير سياستها تجاه روسيا.