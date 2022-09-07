عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة الأوكرانية.. خبر صادم من صربيا بشأن نهاية الحرب

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقال فوسيتش، في مؤتمر صحفي، إن “أفضل خيار هو إنهاء الصراع وأن يسعى كلا الجانبين إلى حلول وسط”.

وأضاف: "لكن لكي لا أبدو غبيًا، سأخبرك على الفور أنني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث".

في وقت سابق، قال فوتشيتش، إن “أوروبا لن تنجو من عام آخر من الأزمة الأوكرانية”.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال فوتشيتش، إنه “سيتم إلغاء السوق وسيختفي كل شيء. إذا شن الروس بهدوء وببطء حربًا كهذه واستمرت لمدة عام أو أكثر، فلن يكون هناك في العام المقبل أحد سينجو من هذا في أوروبا، بما في ذلك نحن”.

مع تفاقم الأزمة.. هل تتحكم روسيا في وجهة الحبوب الأوكرانية؟

متدنية التعليم.. روسيا: تراس غير كفء ومتوسطة ​​المستوى.. وستغادر السلطة بعار كبير

وفي وقت سابق، قال فوتشيتش، إنه لا يمكن لأي دولة أوروبية تحمل أزمة الطاقة الحالية، بما في ذلك أسعار الغاز.

كما أكد موقف بلاده الرافض لعقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن "بلجراد لم تفرض عقوبات على روسيا منذ أكثر من ستة أشهر ولا تفكر في تغيير سياستها التي أثبتت عقلانيتها".

وقال فوتشيتش، إن "القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن القومي الصربي الرافضة للعقوبات على روسيا لا تزال صامدة منذ أكثر من ستة أشهر على الرغم من تشكيك البعض من قدرة بلجراد الصمود على هذه القرارات أكثر من 3 أيام"، لافتًا إلى تعرض بلجراد لضغوط هائلة من دول، لم يسمها، من أجل تغيير سياستها تجاه روسيا.

أوكرانيا اوروبا الرئيس الصربي فوتشيتش صربيا بلجراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

لاعب مفاجأة ينضم لقائمة الأهلي بمعسكر هولندا.. تفاصيل

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

موضوعات متعلقة

بعد بدء الهجوم المضاد.. أمريكا تكشف موعد سقوط خيرسون في قبضة أوكرانيا

متدنية التعليم.. روسيا: تراس غير كفء ومتوسطة ​​المستوى.. وستغادر السلطة بعار كبير

تصعيد خطير.. بولندا تستعد لـ الحرب مع روسيا

مع تفاقم الأزمة.. هل تتحكم روسيا في وجهة الحبوب الأوكرانية؟

على خطي زيلينسكي.. إعلامي أمريكي يتهم بايدن بـ الفاشية والديكتاتورية

لأول مرة.. بوتين يحسم الجدل ويكشف حقيقة الوضع بأكبر محطة نووية بأوروبا

روسيا تدق ناقوس الخطر بشأن صفقة الحبوب الأوكرانية .. تفاصيل

من أتباع هذا الديكتاتور؟.. بوتين يشن هجومًا ضد بوريل بسبب روسيا الفاشية

ترشيحاتنا

تكبدت خسائر فادحة.. تفاصيل صادمة عن هجوم أوكرانيا المضاد في منطقة خيرسون

أبو الغيط: المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة

بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

أول مدينة في العالم تحظر اللحوم في ظل أزمة غذاء عالمية.. ماذا يحدث

ريال مدريد يكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهى بالشعيرية

مين أحلى.. شاهد | مي عمر ودرة يثيران الجدل بنفس الإطلالة

خفايا توجع البطن.. اللحم المفروم يحتوي على سقط الأجنة

هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

فيديو

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ