سيدة تطالب وزير الصحة بعلاجها.. شاهد

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر تغيرت لـ الأفضل فى كل شئ، موضحًا أن القصص الإيجابية التى كانت تعرض فى الأفلام الأمريكية، أصبحت تحدث فى مصر على أرض الواقع.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن الأفلام الأمريكية كانت تعرض كيف قام المسعف، من أجل إنقاذ شخص، أو سيدة أو طفل.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية اليوم تساعد سيدة مصابة بالسمنة المفرطة، "علياء الشحات " فى الصعود لـ شقتها، بعد تركيب مفصل فى قدمها.

وأشار إلى أن والد الطفلة اتصل بالنجدة، وتم توفير سيارة من الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، حتى قاموا بمساعدة السيدة فى الصعود لـ منزلها.

وقالت السيدة أن لديها 5 أولاد، وجميعهم متزوجين، وتطالب وزير الصحة بعلاجها، :" نفسى أمشي، وادخل الحمام بس".

وأكد أبن السيدة، أن والدته تحتاج لـ فقدان وزن يصل لـ 25 كيلو، بناء على طلب الأطباء.