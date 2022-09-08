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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تستجيب لسيدة طالبت الوزير بالعلاج بالمجان

علياء الشحات
علياء الشحات

 أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن وزارة الصحة تستجيب على الفور، لعلاج السيدة المصابة بالسمنة المفرطة، وذلك بناء على اتصال من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توقيع الكشف على السيدة فى معهد ناصر، وسيتم عمل عملية تغيير مفصل، و العمل على تقليل الوزن.

ولفت إلى أن الحالة أصبحت فى مسئولية وزارة الصحة، وان جميع العمليات ستكون بالمجان لـ السيدة علياء.

 أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر تغيرت لـ الأفضل فى كل شئ، موضحًا أن القصص الإيجابية التى كانت تعرض فى الأفلام الأمريكية، أصبحت تحدث فى مصر على أرض الواقع.

وأضاف يوسف الحسيني، أن الأفلام الأمريكية كانت تعرض كيف قام المسعف، من أجل إنقاذ شخص، أو سيدة أو طفل.  

وزارة الداخلية تساعد سيدة

ولفت إلى أن وزارة الداخلية اليوم تساعد سيدة مصابة بالسمنة المفرطة، "علياء الشحات " فى الصعود لـ شقتها، بعد تركيب مفصل فى قدمها.

وأشار إلى أن  والد الطفلة اتصل بالنجدة، وتم توفير سيارة من الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، حتى قاموا بمساعدة السيدة فى الصعود لـ منزلها.

وقالت السيدة أن لديها 5 أولاد، وجميعهم متزوجين، وتطالب وزير الصحة بعلاجها، :" نفسى أمشي، وادخل الحمام بس".

وأكد أبن السيدة، أن والدته تحتاج لـ فقدان وزن يصل لـ 25 كيلو، بناء على طلب الأطباء. 

 

يوسف الحسيني الصحة وزارة الصحة السمنة المفرطة حسام عبد الغفار

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