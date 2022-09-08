إجراء فحوصات.. استشاري يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

كشف الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة و الضعف الجنسي، تفاصيل هامة لـ المقبلين على الزواج، وأكد أن هناك فحوصات يجب أن تتم قبل الزواج.

فحوصات ما قبل الزواج

تنقسم فحوصات ما قبل الزواج إلى أربعة أقسام رئيسية:

فحصوات للاطمئنان على الصحة الإنجابية:

و منها تحليل السائل المنوى و أشعة دوبلر ملون على الخصية لتشخيص الدوالى و الأورام.

فحوصات للإطمئنان على الصحة الجنسية:

و منها الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على الإنتصاب مثل مرض السكر و ارتفاع دهون الدم و نقص هرمونات الذكورة أو ارتفاع هرمون البرولاكتين. أيضا أشعة على الدورة الدموية بالقضيب لتحديد مشاكل الانتصاب إن كانت هناك شكوى.

فحوصات الأمراض المنقولة جنسيا:

مثل الأيدز و إلتهاب الكبد الوبائى بى و سى، الزهرى و السيلان.

فحوصات الأمراض الوراثية:

فقط في حالات وجود أمراض جينية معروفة للعائلة و خاصة في حالة زواج الأقارب.