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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراء فحوصات.. استشاري يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

الضعف الجنسي
الضعف الجنسي

كشف الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة و الضعف الجنسي، تفاصيل هامة لـ المقبلين على الزواج، وأكد أن هناك فحوصات يجب أن تتم قبل الزواج.

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  فحوصات ما قبل الزواج

تنقسم فحوصات ما قبل الزواج إلى أربعة أقسام رئيسية:

  1. فحصوات للاطمئنان على الصحة الإنجابية:

و منها تحليل السائل المنوى و أشعة دوبلر ملون على الخصية لتشخيص الدوالى و الأورام.

  1. فحوصات للإطمئنان على الصحة الجنسية:

و منها الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على الإنتصاب مثل مرض السكر و ارتفاع دهون الدم و نقص هرمونات الذكورة أو ارتفاع هرمون البرولاكتين. أيضا أشعة على الدورة الدموية بالقضيب لتحديد مشاكل الانتصاب إن كانت هناك شكوى.

  1. فحوصات الأمراض المنقولة جنسيا:

مثل الأيدز و إلتهاب الكبد الوبائى بى و سى، الزهرى و السيلان.

  1. فحوصات الأمراض الوراثية:

فقط في حالات وجود أمراض جينية معروفة للعائلة و خاصة في حالة زواج الأقارب.

الضعف الجنسي الزوج فحوصات ما قبل الزواج الصحة الانجابية الصحة

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