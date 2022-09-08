استشاري: مرض السكر يسبب ضعف الانتصاب واعتلال الأعصاب

كشف الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة و الضعف الجنسي، تفاصيل هامة لـ المتزوجين ، وأكد مرض السكر يتسبب في الإصابة بضعف الانتصاب.

مرض السكر و ضعف الانتصاب

يتسبب مرض السكر في الإصابة بضعف الانتصاب وذلك نتيجة إصابة الكثير من مرضى السكر باعتلال الأعصاب وتصلب الشرايين وتسرب الوريد وانخفاض نسبة التستوستيرون. قد تتسبب هذه الحالات في حدوث صعوبات الانتصاب لدى الرجال.

اعتلال الأعصاب هو اضطراب عصبي. في الظروف العادية، عندما يُثار الرجل جنسيًا، هناك رسالة تنتقل عبر جهازه العصبي لتعطي إشارة ببدء الانتصاب. في حالة الرجل المصاب باعتلال عصبي في عضوه الذكري، تتعطل هذه الرسالة ولا تصل للعضو الذكري وبالتالي لا يستجيب لها. لا يعرف الخبراء سبب إصابة مرضى السكر باعتلال الأعصاب. يعتقد البعض في تكون بروتينات غير طبيعية بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم وهي ما تتسبب في تلف العصب. وأيضًا، قد يتداخل جلوكوز الدم في توصيل الرسالة.

تصلب الشرايين هو تصلب أو زيادة سمك الشرايين. الشرايين هي جزء أساسي في هذه العملية، حيث تتمدد كاستجابة للإثارة الجنسية وتسمح بتدفق الدم خلالها. تظل الأوردة منقبضة لكي يبقى الدم في العضو الذكري حتى يقذف الرجل. عندئذ، يعود الدم للجسم. تصلب الشرايين يعوق تدفق الدم إلى العضو الذكري، وتبعًا لوضع الحالة، قد يكون الدم المتدفق غير كافٍ لعمل انتصاب صلب يصلح للممارسة الجماع.

التسرب الوريدي يحدث عندما يكون الوريد غير قادرًا على حفظ كمية دم كافية بداخل العضو الذكري لتحقيق انتصاب مناسب. كما لاحظنا، ينتج الانتصاب الصلب عندما يتدفق الدم إلى العضو الذكري. تنقبض الأوردة طبيعيًا لكي يبقى الدم في العضو الذكري حتى يقذف الرجل. تسرب الوريد يمنع الدم من البقاء بداخل العضو الذكري. وعوضًا عن ذلك، يتسرب الدم عائدًا للجسم ويفشل العضو الذكري في البقاء منتصبًا. غالبًا، يحدث تسرب الوريد بسبب مشكلات في نسيج العضلة المرنة، والتي يجب أن ترتخي لتحقيق انتصاب جيد.

نقص هرومون الذكوره (التستوستيرون ) هي إحدى المشكلات الأخرى التي يعاني منها مرضى السكر من الرجال. التستوستيرون هو هرمون جنسي يؤثر على أداء الرجل الجنسي. قد يؤدي نقص التستوستيرون إلى ضعف الانتصاب وتقليل الرغبه فى الجنس.

من أهم الأشياء التي ينبغي على الرجل القيام بها هي التحكم في السكر . ينبغي عليه تناول الأدوية حسب الوصفة الطبية وينبغي عليه الانتباه لنظامه الغذائي ولقراءات مستويات الجلوكوز بالدم. يجب مناقشة مشكلات الانتصاب مع الطبيب، الذي قد يستنبط خطة علاج مناسبة.

ممارسة الرياضة مهمة أيضًا، حيث أنها تحافظ على جريان الدم بالجسم، وهذا ما يساعد على بقاء الأوعية الدموية مفتوحة ويقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

ينبغي علاج الأسباب الكامنة وراء الإصابة بضعف الانتصاب. على سبيل المثال، قد يساعد علاج نقص التستوستيرون في التغلب على ضعف الانتصاب لذ يجب اللجوء لطبيب الذكوره لتلقي العلاج المناسب .