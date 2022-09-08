أحمد أبو اليزيد: مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة السكر

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة السكر، مضيفا أن هذا الأمر أوصل إلى اكتفاء ذاتي لسلعة السكر بنسبة 90%.



وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن مصر كانت تستورد سنويًا حوالي مليون طن، ومنذ 5 سنوات كان هناك قفزات سعرية بسلعة السكر، بالإضافة إلى أن الكمية التي كانت تنتج لم تحقق اكتفاء ذاتي يصل إلى نسبة 65%.

وتابع الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الفضل يعود لتبني الحكومة خطة جادة بتوجيهات من القيادة السياسية.

