كبير الأثريين: اللي بيقولك الحضارة المصرية ٧ آلاف عام بيضحك عليك

٧٠٪ من الأثار المصرية لم تكتشف بعد

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن سنة التقويم المصري 12 شهرا، رجوعًا لأنه أدق تقويم، بالإضافة إلى أن العام لم يتضمن مواسم الصيف والشتاء.



وأضاف مجدي شاكر، خلال حوار لبرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC": اتمنى وضع وسائل الإعلام والأجندات التقويم المصري منذ الحضارة المصرية القديمة، مثلما توضع التواريخ الهجرية والميلادية والقبطية.

وتابع الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن مصر أول دولة في العالم، و4242 ق.م كان لدينا أول تاريخ في الدنيا كلها واستمر حتى عهد الخديوي سعيد".

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إلى أن من الضروري الاعتزاز بالتاريخ المصري القديم، مؤكدا أن السنة كانت تتضمن 3 فصول، هما 4 شهور فيضان، و4 زراعة، و4 حصاد.

واكمل كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أن :" اللي بيقولك أن الحضارة المصرية ٧ آلاف عام بيضحك عليك وأعتقد انها ٢٠ الف سنة، وباقي ٧٠٪ من الأثار المصرية لم تكتشف بعد".



